Una youtuber neoyorquina describe su paso por Madrid: "El pollo del Mercado de San Miguel es lo mejor que he probado en mucho tiempo, el de Estados Unidos es malísimo"

Hoy por hoy, Madrid es un auténtico imán para el turismo. La capital de España recibió la friolera de 9.126.500 visitantes durante el pasado 2025. Y, seamos sinceros, cuando uno aterriza tras un vuelo largo en un país nuevo, lo primero que pide el cuerpo es sentarse a comer. La gastronomía es, sin lugar a dudas, la mejor puerta de entrada para empaparse de una cultura.

Gloria, una youtuber estadounidense, lo tiene muy claro. Nada más bajarse del avión procedente de Newark, la joven puso rumbo directo a uno de los rincones más icónicos de la capital: el Mercado de San Miguel. Inaugurado en 1916, este histórico enclave de hierro y cristal es considerado por muchos como el auténtico "templo del tapeo".

Ubicado a escasos metros de la Plaza Mayor, el mercado es un hervidero constante donde locales y turistas se pierden entre sus más de 30 puestos. Allí encuentras todo un festín para el paladar: desde auténtico jamón ibérico de bellota hasta mariscos fresquísimos, tablas de quesos, buenos vinos y tapas de toda España. No es de extrañar que su popularidad esté por las nubes, recibiendo a más de 7 millones de personas al año, según los datos oficiales del recinto.

En uno de sus últimos vídeos, Gloria ha querido compartir su primer día pateando las calles de Madrid, poniendo por las nubes nuestra oferta gastronómica y, en especial, su visita a este castizo mercado.

El asombro de Gloria con los productos del mercado

El momento cumbre del vídeo llega cuando la creadora de contenido cata el pollo de uno de los puestos. El asombro es mayúsculo. De hecho, no duda en compararlo con el que suele comprar en su tierra natal, dejando claro que estamos a años luz: “10/10, el pollo del Mercado de San Miguel es lo mejor que he probado en mucho tiempo; el de Estados Unidos es malísimo”, sentencia.

Pero la ruta no acabó ahí. La estadounidense también se animó con un buen pincho de pulpo con patatas, y su reacción lo dijo todo. “Es increíble, ¡vaya, qué bueno!”, exclama.

Para rematar la faena la estadounidense cata algunas frutas del mercado y su veredicto no desentona. “Esa fue la mejor fruta que he probado nunca”, concluye.