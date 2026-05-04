El exdirector del CNI bendice la versión de Sáenz de Santamaría sobre la 'Kitchen': "No tuvo actividad alguna"

Sin grietas ni fisuras. El testimonio de Félix Sanz Roldán, el que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante la época de 2009 a 2019, ha bendecido otra de las declaraciones escuchadas en la Audiencia Nacional en el marco del juicio sobre la operación Kitchen, la supuesta trama parapolicial que tendría como objetivo sustraer información sensible sobre la caja B del Partido Popular a su extesorero Luis Bárcenas. Su testimonio representa un espaldarazo al de otro testigo, el de la persona de quien dependía la Inteligencia española durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sanz Roldán ha asegurado que el CNI "no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión" en la supuesta operación Kitchen. Se trata de unas palabras que han ido en la misma dirección que las de la exministra de Presidencia Soraya Sáenz de Santamaría, durante la pasada semana. De su cartera dependía el CNI durante aquel Ejecutivo del popular Mariano Rajoy y, durante los 20 minutos de declaración en los que rechazó cualquier orden de Presidencia para orquestar una operación que contrarrestase lo que salía a la luz de la corrupta trama Gürtel.

"Ningún gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal" Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

"El Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita, aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones, y ningún gobierno, de ningún color, de los cuatro a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido", ha subrayado Sanz Roldán, quien ha defendido la imparcialidad de la agencia española.

Sáenz de Santamaría había aludido, durante su declaración, a que muchas de las cuestiones relacionadas con la Kitchen las había conocido a través de informaciones periodísticas, es decir, en prensa. La exministra del PP, que respondió a la mayor parte de preguntas de las acusaciones con 'noes' o "no me consta", también se defendió en que "yo era ministra de la Presidencia, no de Interior". Cabe recordar que el único exministro imputado en esta causa era su homólogo de Interior por aquel entonces, Jorge Fernández Díaz.

Sobre el choque con el comisario Villarejo: "Lo denuncié porque era la única persona en el CNI que podía hacerlo"

Otro de los asuntos que han salido a relucir durante la declaración de Sanz Roldán tiene que ver con otro de los protagonistas del juicio de la Kitchen: el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El exdirector del CNI ha sido preguntado por el choque que tuvieron en el pasado, concretamente después de haberle denunciado por calumnias, cuando Villarejo dijo en una entrevista en el programa 'Salvados' que Sanz había amenazado a muerte a Corinna Larsen, examiga del rey emérito Juan Carlos I.

Sanz Roldán ha enmarcado esa acción judicial en un intento de defender el honor del propio CNI. "Lo denuncié porque era la única persona en el Centro Nacional de Inteligencia que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad, y porque creía que no merecían las personas que sirven a España en el CNI el tratamiento que estaban recibiendo de parte del señor Villarejo", ha explicado su exdirector en la Audiencia Nacional.

Quien fue el máximo responsable de la Inteligencia española precisó que era "la obligación como director del CNI de salir al paso de mentiras tan crueles", en lo que afectaba a los trabajadores de la agencia. "Y lo único que tenía a mano para que así fuera, era denunciarlo ante la justicia, solicitar de la justicia mi protección y a través de mí la de todos los miembros del CNI", ha sentenciado.