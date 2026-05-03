Ayuso va a Las Ventas este Dos de Mayo y llama la atención ver a quién tiene a pocos metros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha fallado a su cita en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid este Dos de Mayo y, como viene siendo tradición en ella, ha acudido a la Corrida Goyesca.

La dirigente madrileña ha asistido después de los actos en la Puerta del Sol de Madrid y no ha dudado en explicar a su entrada al recinto que el día de la región "no podía acabar sin su tradicional corrida goyesca".

"Ahora que empiezan los mejores momentos en Las Ventas, nos recuerda que vivimos en la región capital de España y que alberga la primera plaza de toros del mundo", reiteró en sus declaraciones.

En un posterior mensaje publicado en la red social X, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en destacar "historia, cultura, drones". "La pluralidad de Madrid, en su día grande", ha señalado, con cuatro fotografías, dos de ellas de Las Ventas.

Pero, además de haber sido aplaudida por algunos de los presentes en la plaza taurina, ha habido un momento en su entrada a la plaza de Las Ventas que ha llamado mucho la atención.

Ayuso se dirigía al lugar en el que iba a disfrutar del evento y se cruzó, de lleno, con alguien bastante conocido. Se trata de la infanta Elena, hija de Juan Carlos I y hermana de Felipe VI.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la infanta Elena. Angel Trotter

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en intercambiar unas palabras con ella y hasta hacerse una fotografía, eso sí, con la infanta Elena sin moverse ni un poco de su sitio.

No es la primera vez que la vemos en los últimos meses en una plaza de toros. Hace unas semanas, acompañó a Juan Carlos I a la Maestranza de Sevilla, lugar hasta el que viajó para ver el regreso a los ruedos del torero Morante de la Puebla.

Ni el Dos de Mayo

Este mismo sábado, Ayuso ha sido entrevistada en Telemadrid y, lejos de hablar sólo de Madrid, no ha dudado en cargar duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante un buen rato.

"Si la trama es delictiva o no, lo decidirán los jueces. Pero que el 'uno' es Sánchez, como que yo soy la 'uno' de la Comunidad. Si tu 'dos' o tu 'tres' y todo tu entorno están involucrados, tú no puedes tener más responsabilidad, porque has llegado al poder con ellos, gracias a lo que ellos han hecho", aseguró este Dos de Mayo.

Ayuso criticó a Sánchez porque "no han hecho nada en los últimos ocho años" en materia de vivienda. "Lo único que han conseguido es no dar solución, que España haya seguido creciendo en población, que los salarios estén tres veces por debajo de cómo deberían estar y, por supuesto, que no haya oferta. Conclusión, como ahora mismo no tenemos cómo poner en positivo ideas, se lanzan al comunismo y a repartir lo de los demás", expuso.