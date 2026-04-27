Healthy Cities cambia pasos por zonas verdes

La atleta de triatlón adaptado Eva Moral y el piragüista Saúl Craviotto son los embajadores de la iniciativa Healthy Cities.

"La salud de las personas y la del planeta estén conectadas y son interdependientes. Es imposible cuidar una sin cuidar la otra", afirma el manifiesto de Healthy Cities, el programa de sostenibilidad que nació en España en 2015 y que se ha convertido en el proyecto emblemático de la aseguradora médica Sanitas.

La iniciativa, en marcha desde 2015, nació para animar a todos a pensar en cómo deben ser las ciudades del futuro (sostenibles y saludables) y cómo debemos ser los ciudadanos cada vez más preocupados por su salud y comprometidos por cuidar la salud del entorno en el que vivimos, por el impacto que ésta tiene en nuestro propio bienestar físico y emocional, que es fundamental

¿En qué consiste Healthy Cities?

La propuesta invita a participar a todos en un doble reto: caminar 6.000 pasos al día, para estar más sanos y llevar una vida más saludable, y dejar el coche en casa un día a la semana, con el objetivo de promocionar hábitos de vida saludable e impulsar la creación de entornos urbanos más saludables y sostenibles.

Una plantación de zona verde en Palma SANITAS

Si cumplen el reto, Sanitas se compromete a apoyar económicamente proyectos de regeneración urbana, y cuanta más gente participe mayor será la inversión en estos proyectos destinados a mejorar los entornos urbanos en los que vivimos y, por ende, mejorar nuestra salud.

Esta iniciativa, Healthy Cities, cuenta con un partner de salud, la Fundación Española del Corazón; varios partners deportivos -el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español y el Real Madrid Club de Fútbol-; y un partner muy especial, la Norman Foster Foundation, que impulsa el diseño de ciudades más sostenibles y saludables.

Tú también puedes participar en Healthy Cities

Todo el mundo puede unirse a la iniciativa que se desarrollará entre el 1 de mayo y el 30 de junio: ya sabes, caminar 6.000 pasos al día y dejar el coche en casa un día a la semana. Para ello, hay que descargarse de los stores la app gratuita Healthy Cities. Con ella, se puede comprobar el avance diario en el reto, saber cuánto queda para cumplirlo y el grado de avance del equipo en el que se está inscrito.

Además, todos los participantes podrán participar en sorteos para incentivar el seguimiento y la constancia en el reto o inscribirse en diferentes actividades junto a grandes deportistas.

Plantando una zona verde en Sevilla. SANITAS

Sanitas donará 50 euros por cada participante que cumpla el reto. Cuantos más participantes registrados lo cumplan, más fondos donará Sanitas para colaborar en la plantación de zonas verdes en ciudades españolas. El objetivo: llegar hasta 500.000 euros donados.

Los equipos y sus capitanes

Si vas a participar en el reto a nivel individual, tu equipo es el de la comunidad autónoma en la que se inscribe el participante. Si eres empleado de empresas, te unes al equipo de tu empresa.

Esos equipos serán capitaneados por grandes deportistas olímpicos y paraolímpicos de nuestro país.

Estos son los de cada comunidad autónoma:

Asturias: Saúl Cravioto, piragüismo

Madrid: Eva Moral, triatlón olímpico

Cantabria: Ruth Beitia, altetismo

La Rioja: Carlos Coloma, ciclismo de montaña (XCO)

Islas Baleares: Mario Mola, triatlón

Canarias: Misa Rodríguez, fútbol

Murcia: Sara Andrés, atletismo

Navarra: Pincho Ortega, baloncesto

Extremadura: Álvaro Martín Uriol, atletismo (marcha atlética)

Galicia: Álvaro Martín de la Puente, tenis

Andalucía: Lourdes Mohedano, ginmasia rítmica

Castilla La Mancha: Sandra Sánchez, kárate (Kata)

Ceuta y Melilla: Regino Hernández, snowboard

Aragón: Isabel Macías, altetismo

Comunidad Valenciana: Chema Martínez, atletismo

Castilla y León: Pedro Delgado, ciclismo

Cataluña: Gemma Mengual, natación sincronizada

País Vasco: Eli Pinedo, balonmano

Y también... las marchas ciudadanas



La iniciativa Healthy Cities tiene una pata más: las Marchas Ciudadanas que se celebran en diferentes ciudades de España y que suman más pasos al reto de manera divertida.

Foto de la marcha Healthy Cities de Madrid de 2025. SANITAS

Este año ya hay dos fechas para esas especiales marchas ciudadanas para caminar en compañía y transformar esos pasos directamente en árboles para las ciudades organizadoras:

El 9 de mayo en Madrid, en la explanada Campos de Fútbol de La Casa de Campo. Inscríbete aquí de forma gratuita.

El 16 de mayo de 2026, en Zaragoza, en la plaza de la Expo, junto a la pasarela del Voluntariado. Inscríbete aquí de forma gratuita.

Lo conseguido en 2025

Más de 22.000 personas se unieron al reto. 10.023 lo cumplieron al menos 30 días y se llevaron medalla.

Caminamos 8 billones de pasos (sí, ¡billones!). Eso son 135 vueltas a la Tierra o 16 viajes hasta la Luna.

5.094 personas dejaron el coche en casa, sumando 9.844 jornadas sin emisiones. Se evitaron 14,4 toneladas de CO₂, lo mismo que 99 vuelos Madrid-Barcelona o lo que absorberían 67 árboles durante 10 años.