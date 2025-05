Tres niños de una familia sufren la misma enfermedad rara hasta que les salva un nuevo tratamiento español

Alicia Langenhoplla y su marido son portadores de una extraña mutación en el ADN que, si se hereda a la vez de los dos padres, provoca una deficiencia de adhesión leucocitaria tipo I (LAD-I) que anula las defensas del sistema inmunitario y acaba con la vida de los pacientes antes de los 3 años.

Esta rara enfermedad afecta a una de cada millón de personas en el mundo, pero los tres hijos de esta pareja estadounidense la sufren y están condenados a infecciones constantes desde que nacieron. Ahora esos tres niños, Ava, Olivia y Landon, y seis más, han recuperado su vida normal gracias al trabajo de los doctores Juan Antonio Bueren y Elena Almarza en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

La "curación" ha sido posible modificando células madre de la médula ósea de los niños, que luego se reintrodujo en sus cuerpos. Los resultados se publicaron el 30 de abril en la revista especializada The New England Journal of Medicine.