Un misterioso 'décimo enmarcado', protagonista del anuncio de la Lotería Navidad 2025

Un décimo enmarcado de 1995 hallado en un rastro urbano protagoniza la campaña del anuncio de la Lotería de Navidad 2025. "¿Por qué alguien enmarcaría un décimo?", se pregunta la joven de la pareja tras comprarlo en un mercadillo callejero de antigüedades. Sin embargo, al comprobar el número y la serie en internet comprueba que está premiado con un quinto premio.

A raíz de conocer la noticia, comienzan a dispararse las teorías sobre por qué esa persona renunciaría al premio y qué significado extra podría tener el número, quién se lo regaló, etc. más allá del premio.

Comienza entonces una búsqueda incansable en los cinco minutos de spot buscando a los dueños de este décimo hasta encontrar a la familia a la que perteneció. El abuelo de la familia, visiblemente emocionado, recuerda que el décimo fue hace 30 años el anuncio por parte de su hija de que le iban a hacer abuelo. "Vosotros ganasteis un quinto premio, yo gané el Gordo", dice con lágrimas en los ojos.

El anuncio, producido por la agencia Proximity y presentado este miércoles, vuelve a tener como eslogan el clásico "el sorteo que nos une", algo que ha recalcado Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado en la rueda de prensa. "Es uno de los pilares que nos conecta de manera directa con la ciudadanía española", ha enfatizado.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, muestra de ello, es el anuncio de la Lotería de Navidad, la previa clásica y esperada para el sorteo más esperado del año. En 2024, bajo el eslógan "todos compartimos con Julián" se lanzó un spot que apelaba a la solidaridad por compartir con quien no tiene con quién hacerlo.

En 2023, el anuncio tuvo como eje central la cohesión entre los españoles mediante el décimo de lotería con el eslogan 'No hay mayor suerte que la de tenernos' en el que destacaban la "suerte" de tener amigos y familiares con los que compartir este premio y presentaban a una joven agobiada por no haber podido comprarle el décimo a su padre aunque finalmente lo consigue en un imponente "Madrid vacío".

Los premios de la Lotería de Navidad 2025

El sorteo de la Lotería de Navidad reparte este 2025 2.590 millones de euros en premios entre los 185 millones de décimos emitidos. Entre ellos, el más ansiado, el premio del Gordo de la Lotería de Navidad es de 4 millones de euros a la serie (400.000 por décimo o 20.000 por cada euro jugado).

El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo o 6.250 por euro jugado), y el tercero, de 500.000 euros por serie (50.000 por décimo o 2.500 por euro jugado). Les siguen los dos cuartos premios, con 200.000 euros por serie (20.000 por décimo, 1.000 por euro jugado), y los ocho quintos, con 60.000 euros por serie (6.000 por serie, 300 por cada euro jugado).