7 balnearios impresionantes en España para los días fríos de invierno
Viajes
Joven pareja recostada en las camas del tepidarium del spa. Hombre y mujer acostados juntos mientras los empleados del spa conversan.

7 balnearios impresionantes en España para los días fríos de invierno

Son auténticos oasis de calor y bienestar para disfrutar del invierno.

Helena Zarco García
alt="alt="Retrato de una bella mujer relajándose y disfrutando en la piscina por la mañana. Fotografía tomada con luz natural.""
Balneario de Mondariz (Pontevedra, Galicia)Uno de los más emblemáticos de España, con más de un siglo de historia. Destaca su espectacular Palacio del Agua, circuitos termales y aguas mineromedicinales perfectas para relajarse cuando bajan las temperaturas.NIKOLA MILJKOVIC
alt="alt="Un manantial termal, con sus aguas tranquilas y cristalinas, se recorta contra el telón de fondo de montañas envueltas en niebla. El vapor se eleva etéreo desde la superficie, sugiriendo la calidez natural de sus aguas que invitan a un baño relajante. Los bordes rústicos de piedra y la barandilla solitaria realzan el encanto intacto de este remanso de paz, invitando a imaginar la apacible sonoridad del silencio, interrumpida únicamente por el suave murmullo del manantial. Testimonio del poder sanador de la naturaleza, esta imagen es una ventana a un momento de calma y renovación.""
Termas de Ourense – Outariz (Ourense, Galicia)Inspiradas en el estilo japonés, estas termas al aire libre permiten disfrutar de aguas calientes rodeado de naturaleza incluso en pleno invierno. Sus pozas exteriores alcanzan hasta 41 °C.Getty Images
alt="alt="Una joven irreconocible, apoyada en el borde, disfruta de un baño en el jacuzzi.""
Balneario de Archena (Murcia)Uno de los complejos termales más completos del país. Sus piscinas climatizadas, cuevas termales y tratamientos con lodos medicinales hacen que sea una escapada perfecta para recargar energía.Juan_Algar
alt="alt="Galicia. Balneario Termal Gran Hotel de La Toja. Rías Baixas. O Grove. Pontevedra. ©Xurxo Lobato / Cover *** Local Caption *** Galicia. Health Spa Grand Hotel La Toja. Rías Baixas. O Grove. Pontevedra. ©Xurxo Lobato / Cover""
Balneario de La Toja (O Grove, Galicia)Famoso por sus aguas ricas en minerales y por su tradición terapéutica. El entorno de la isla y sus instalaciones lo convierten en un destino perfecto para relajarse en invierno.Plano largo / Long shot
alt="alt="El agua cae en cascada a la piscina""
Balneario de Lanjarón (Granada, Andalucía)Situado en la Alpujarra granadina, destaca por la pureza de sus aguas y su ambiente de montaña. Ideal para combinar relax y naturaleza invernal.clayton hansen
alt="alt="Mujer disfrutando de la hidroterapia y el chorro de agua en la piscina del spa""
Termes Montbrió (Tarragona, Cataluña)Cuenta con un gran jardín botánico termal y un circuito hidrotermal subterráneo. Sus aguas emergen a más de 40 °C, perfectas para combatir el frío.Getty Images
alt="alt="Ibón de los Baños en Panticosa, provincia de Huesca, España. Un lago pirenaico rodeado de montañas nevadas. Naturaleza de alta montaña.""
Panticosa-HuescaIbón de los Baños en Panticosa, provincia de Huesca, España. Un lago pirenaico rodeado de montañas nevadas. Naturaleza de alta montaña.gustavomunoz
Helena Zarco García
