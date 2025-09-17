Disneyland tiene un aviso importante para los amantes de Frozen: abrirá sus puertas en la primavera de 2026

Disneyland Paris, uno de los parques temáticos más emblemáticos del mundo, es el lugar donde la magia se materializa y los cuentos de hadas cobran vida. Entre sus castillos impresionantes, personajes que deambulan por las calles y atracciones trepidantes, el resort sigue reinventándose: ahora prepara una nueva zona inmersiva pensada especialmente para los amantes de Frozen.

Después de una larga espera, el parque ha confirmado que el esperado ‘World of Frozen’ abrirá sus puertas en la primavera de 2026, como parte de la profunda transformación de su segundo parque, que pasará a llamarse Disney Adventure World. Este nuevo espacio, ubicado junto a un gran lago central, recreará el reino de Arendelle con fachadas coloridas, la imponente Montaña del Norte y la silueta del castillo coronando el paisaje.

Entre los atractivos previstos figura una versión local de ‘Frozen Ever After’, un paseo en barca que llevará a los visitantes por los episodios más conocidos de las películas y que los acercará a sus personajes más icónicos, desde las hermanas Anna y Elsa hasta el querido Olaf. También se abrirán tiendas, restaurantes tematizados y un espectáculo nocturno sobre el lago con música y proyecciones de las escenas de los largometrajes.

Más atracciones, más fantasía

El material difundido por la compañía muestra avances visibles en la construcción: los trabajos en el palacio de hielo de Elsa confirman el ritmo del proyecto. "Disneyland Paris alberga numerosos castillos, como nuestro majestuoso Castillo de la Bella Durmiente; sin embargo, para celebrar esta renovación, añadiremos más castillos y palacios en nuestro segundo parque parisino", asegura Michel den Dulk, diseñador en Walt Disney Imagineering, en un video difundido por la compañía.

La llegada de ‘World of Frozen’ es uno de los capítulos de la inversión de 2.000 millones de euros que impulsa la renovación del segundo parque de Disneyland Paris: la transformación supone ampliar y reimaginar gran parte del espacio existente para convertirlo en una verdadera experiencia temática al nivel de los grandes parques Disney internacionales. En ese contexto también se anunció una futura área inspirada en El Rey León.

No obstante, Disneyland Paris no es pionero en cuanto a la idea: este tipo de tierras de Frozen ya existen en otros parques Disney como el de Hong Kong, que abrió su ‘World of Frozen’ en noviembre de 2023, y en el de Tokyo que integró el llamado ‘Frozen Kingdom’ dentro de su gran expansión Fantasy Springs en 2024. Esto convierte la versión parisina en la continuación europea de un modelo que ha demostrado gran acogida entre el público familiar.