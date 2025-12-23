Abel García, español en Suiza: "Si estáis hartos de los alquileres y la vida en España, hay vuelos a Suiza por 200 pavos"

La precariedad de los jóvenes en España está empujando a miles de españoles a tener que emigrar fuera del país, ya que las oportunidades y condiciones laborales son cada vez peores, y los precios para alquilar o comprar una vivienda son directamente prohibitivos en la gran mayoría de casos.

Todos estos factores han provocado que cada vez más españoles tengan que coger la maleta y escapar de España, como explica Abel García, un joven español que emigró a Suiza y en su canal de TikTok documenta su experiencia en el país helvético desde su llegada.

Y a tenor de sus vídeos, no solo se muestra feliz y satisfecho con la decisión que tomó, sino que anima a todo aquel que quiera a hacerlo. En uno de sus vídeos más recientes afirmó que su vida "ha cambiado en cinco meses", desde que se mudó a Suiza.

Tras ello, aconsejó a todos los que estén "un poco cansados de la situación del alquiler" que esperen a cobrar su próximo sueldo y que se vayan a Suiza. "Hay vuelos por 200 pavos", afirmó.

"Coged vuestro último sueldo y veniros de locura. Buscaros la vida que es lo que he hecho yo", recomienda Abel. Y va más allá al ofrecer datos de cómo le ha cambiado la vida, ya que asegura que con el poco tiempo que lleva en Suiza, ya ha podido ahorrar lo que le habría costado "dos años en España".

Y es que la realidad de las generaciones más jóvenes y las futuras es cada vez más complicada en España y es muy común encontrarse vídeos como los de Abel de forma mucho más frecuente en todas las redes sociales.