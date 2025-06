¿Sirve la inteligencia artificial para organizar viajes? Una experta en planificación de viajes responde a esta pregunta

La llegada de la inteligencia artificial ha revolucionado el mundo y, prácticamente, todos los sectores que te puedas imaginar. Así que el mundo de los viajes no se iba a librar de esta revolución. La inteligencia artificial aporta herramientas que prometen ayudarnos a preparar rutas, buscar los vuelos más baratos o incluso decirnos qué rincones escondidos del mundo poco turísticos merece la pena visitar. Pero dentro de este contexto surgen varias incógnitas: ¿De verdad funciona? ¿Nos facilita la vida o sigue siendo imprescindible confiar en la experiencia de quienes ya han recorrido el camino?

Para resolver estas preguntas y muchas otras hemos tenido una charla con una experta en el sector de los viajes, Ángela Olea, fundadora de uno de los blogs de viajes que son referencia en este sector: Comiviajeros. Angela comenzó este proyecto como un hobby junto a su marido (y ahora también compañero de trabajo) Fran, ambos movidos por la pasión de viajar, probar comida local allá donde fuesen y después, contarlo para que las personas que quisieran hacer el mismo viaje, tuviesen toda la información necesaria del destino: qué visitar, dónde comer, qué zonas son mejores para alojarse, consejos para viajar barato...

Finalmente, con mucho trabajo, constancia y casi sin esperarlo, ambos transformaron su hobby y su estilo de vida en su trabajo, ayudando a miles de viajeros a planificar sus viajes por libres gracias a su experiencia personal. ¿Puede la inteligencia artificial competir con todo esto? Angela ayuda a descubrirlo.

P: ¿Cómo ha cambiado la forma de organizar un viaje desde que existe la inteligencia artificial?

R: La inteligencia artificial ha transformado por completo la forma en la que muchas personas planifican sus viajes, sobre todo en las fases iniciales de inspiración e investigación. Antes, organizar un viaje implicaba horas (o días) navegando por decenas de webs, foros o blogs en busca de información fiable. Hoy, herramientas como los asistentes de IA permiten tener una primera orientación rápida y personalizada en segundos.

Por ejemplo, puedes preguntarle a una IA: “¿Qué ver en Japón en 10 días?” y obtener un itinerario base bastante decente. Pero, y esto es importante, ese itinerario no sustituye la experiencia real de alguien que ha viajado por libre, que sabe qué días es mejor visitar Kioto para evitar multitudes o qué zonas de Tokio conviene evitar si buscas alojamientos económicos. Ahí es donde el contenido bien trabajado por profesionales sigue siendo imprescindible.

En nuestro caso, en Comiviajeros, usamos la IA como herramienta de apoyo para agilizar ciertas tareas más técnicas, como análisis SEO o estructurar ideas para nuevos contenidos, pero nunca como sustituto de nuestra voz ni de nuestra experiencia. La IA te puede dar datos, pero la vivencia, los errores que hemos cometido para poder recomendar con honestidad y detalle, eso solo te lo puede dar alguien que ha estado allí.

En resumen: la IA ha democratizado el acceso a la información y ha hecho que planificar sea más fácil y rápido. Pero sigue siendo clave saber dónde buscar y a quién escuchar, porque un mal consejo en un viaje se traduce en dinero y tiempo perdido, y eso no lo arregla ningún algoritmo.

P: ¿Recomiendas utilizar seguros de viaje, incluso si se usa IA para planificar todo y minimizar imprevistos?

R: Totalmente. Por mucha planificación que hagas y por muy bien que la hagas, al final ninguno estamos libres de sufrir un imprevisto -y si te pasa algo, ahí no hay inteligencia artificial que valga, jajaja- por eso creemos que tener un buen seguro es fundamental. Nosotros llevamos ya muchos años utilizando el seguro de viaje de Heymondo porque para nosotros es el mejor y el más completo en cuanto a cobertura. La verdad es que se lo recomendamos siempre a nuestros amigos o amigas más cercanos cuando nos preguntan y, por supuesto, también a nuestros lectores.

P: ¿Crees que la IA sustituirá a los bloggers de viajes o que son complementarios?

R: Creo firmemente que la inteligencia artificial y los creadores de contenido de viajes no son rivales, sino aliados. La IA puede ayudarte a organizar mejor, más rápido, incluso a descubrir lugares que ni sabías que existían. Pero hay algo que no puede replicar: la experiencia vivida, el criterio humano y la conexión emocional que te transmite alguien que ha estado allí, ha cometido errores y ha aprendido de ellos para contártelo de forma útil y honesta.

En Comiviajeros, por ejemplo, llevamos desde 2017 viajando, probando cosas, organizando itinerarios desde cero y compartiendo todo lo que aprendemos —lo bueno y lo malo— para que nuestros lectores puedan viajar con más libertad, menos estrés y, sobre todo, sin postureo. Esa capa de contexto, de opinión personal con fundamento, de "esto te lo recomiendo como si fueras mi mejor amiga", no te la puede dar una IA, por muy buena que sea.

Dicho esto, la IA sí puede ser una herramienta muy potente para complementar el trabajo de los bloggers. Puede ayudar a estructurar contenidos, analizar palabras clave, traducir, resumir… pero siempre bajo la supervisión de alguien que entienda el destino y sepa lo que realmente aporta valor. Al final, el viajero quiere sentirse acompañado y confiado, y eso lo consigue cuando sabe que quien le está recomendando algo no lo ha sacado de un escritorio, sino de la vida real.

Así que no, no creo que la IA sustituya a los creadores de contenido de verdad. Pero sí creo que quienes sepamos usarla bien podremos trabajar mejor, llegar a más gente y seguir aportando contenido útil y con alma.

P: ¿Qué ventajas crees que tienes para los viajeros utilizar inteligencia artificial para preparar itinerarios?

R: La principal ventaja es la rapidez. Lo que antes podía llevarte días investigando, ahora puedes tenerlo estructurado en minutos: itinerarios base, rutas recomendadas, información sobre clima, transporte o distancias entre destinos… La IA puede darte una visión general muy útil para empezar a organizarte sin sentirte tan perdido, sobre todo si es un país nuevo o un viaje más complejo.

También ayuda mucho a visualizar alternativas. Si le preguntas a una IA qué ver en 10 días por Vietnam, por ejemplo, te dará un listado de ciudades y experiencias que te pueden servir como punto de partida para empezar a decidir qué encaja contigo. Es una especie de “boceto” de viaje que puedes ir afinando a tu gusto.

Otra gran ventaja es que puede ayudarte a resolver dudas muy específicas al momento: cómo moverse entre dos ciudades, qué documentación necesitas, cuántas horas hay de diferencia horaria o si se puede pagar con tarjeta. Cosas que en otro momento hubieras tenido que buscar en 5 webs distintas.

Pero eso sí: hay que tener claro que la IA no sustituye una planificación a conciencia basada en la experiencia. Los itinerarios que propone pueden tener errores de tiempos, lógica de ruta o recomendaciones genéricas que no tienen en cuenta ni tus intereses ni tus necesidades reales. Por eso siempre recomiendo usar la IA como una primera herramienta de ayuda, pero contrastar y completar esa info con contenidos de calidad, como blogs de viajes hechos por personas que han vivido el destino y saben lo que funciona y lo que no.

En resumen, la IA es una ventaja enorme si sabes usarla bien: te ahorra tiempo, te da ideas, te acompaña en el proceso… pero no debe ser tu única fuente para preparar un viaje que realmente quieras disfrutar al máximo.

P: ¿Puede la IA ayudarnos a encontrar vuelos y alojamientos más baratos?

R: Sí, aunque siempre debes combinarlo con los buscadores tradicionales. Puedes utilizar la inteligencia artificial para decidir qué fechas son más convenientes o cuáles son los destinos con mejores precios para la temporada en la que quieres viajar, pero después tienes que contrastarlo con las webs oficiales.

P: ¿Qué papel sigue jugando la experiencia personal de los viajeros frente a las recomendaciones de la IA?

R: Un papel absolutamente esencial. La inteligencia artificial puede ofrecer información general, hacer resúmenes de muchos contenidos o darte recomendaciones estándar, pero lo que no puede hacer es vivir un viaje en primera persona y contártelo con honestidad, matices y contexto.

La experiencia personal aporta algo que ningún algoritmo puede replicar: criterio, empatía y sentido práctico. Solo alguien que ha viajado por libre, que ha pisado las calles de un destino, que ha probado ese restaurante, que se ha perdido en esa estación de tren o que ha descubierto un mirador sin turistas, puede decirte: “Esto merece la pena y esto no tanto”. Y eso marca la diferencia entre un viaje correcto y un viaje inolvidable.

En Comiviajeros, por ejemplo, todo lo que recomendamos lo hemos vivido nosotros o alguien de nuestro equipo. Probamos, analizamos, nos equivocamos, corregimos… para poder compartir no solo lo que funciona, sino también lo que no. Esa parte de "nosotros nos equivocamos para que tú no tengas que hacerlo" es uno de nuestros lemas no oficiales, y refleja bien el valor de la experiencia personal frente al dato frío.

Además, cuando lees a alguien que ha vivido ese destino, conectas de otra forma. No es lo mismo leer: “Hay que visitar el templo X” que leer: “Fuimos al templo X al atardecer y fue mágico porque apenas había gente, se escuchaban los pájaros y nos quedamos allí simplemente disfrutando del momento”. Eso no lo vas a encontrar en una respuesta automática.

Así que, aunque la IA es una herramienta potente, la experiencia humana sigue siendo la brújula más fiable a la hora de tomar decisiones que afectan directamente a tu tiempo, tu dinero y tu bienestar viajero.

P: ¿Qué riesgos tiene confiar ciegamente en las recomendaciones generadas por inteligencia artificial?

R: El principal riesgo es dar por válidas recomendaciones que no han sido contrastadas, actualizadas ni adaptadas a tu caso concreto. La inteligencia artificial, aunque cada vez más precisa, todavía puede cometer errores graves: desde proponerte rutas imposibles en cuanto a tiempos, hasta recomendarte actividades poco éticas o sitios que directamente ya no existen. Y si no tienes el conocimiento o la experiencia para detectarlo, puedes acabar perdiendo tiempo, dinero y, lo peor, parte de la ilusión por el viaje.

También hay que tener en cuenta que muchas respuestas generadas por IA se basan en información recopilada de forma automática, y no siempre citan fuentes fiables. Puede que una IA te recomiende un restaurante que alguien mencionó en un foro en 2012 y que hoy ni siquiera esté abierto. O que te sugiera alojarte en una zona que parece bien comunicada en el mapa, pero que es un mal sitio si viajas sola, vas con perro o quieres descansar.

Además, la IA no conoce tus gustos personales, tu ritmo de viaje ni tus prioridades reales. A nosotros, por ejemplo, nos encanta viajar sin prisa pero sin pausa, comer bien y descubrir sitios con alma. Pero si alguien busca solo tachar monumentos y hacer fotos para Instagram, la experiencia que tendrá será completamente distinta. Y eso no te lo puede discernir un sistema automatizado.

Por eso insisto siempre en que la IA puede ser una herramienta muy útil, pero no infalible. Usarla como apoyo, sí. Confiar ciegamente, nunca. La información que realmente te ayuda es la que pasa por el filtro del sentido común, la experiencia real y el criterio humano.

En resumen: la IA puede darte datos, pero el contexto, el matiz y la visión crítica siguen siendo cosa nuestra como viajeros. Y ahí es donde los blogs con experiencia real, como Comiviajeros, siguen marcando la diferencia.

P: ¿La IA puede ayudarnos a descubrir destinos menos masificados o todavía le queda mucho camino en este sentido?

R: A día de hoy, la inteligencia artificial todavía tiene mucho camino por recorrer si hablamos de descubrir destinos alternativos de verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría de modelos se entrenan con información que ya está en internet, y eso significa que tienden a recomendar los mismos sitios de siempre: los más buscados, los más turísticos, los que están de moda en Instagram.

Es como si le preguntaras: “¿Qué ver en Italia?” y te respondiera con Roma, Florencia y Venecia. Claro, están genial, pero ¿y Lecce, Bolonia o la costa de Cilento? Esos lugares más desconocidos, que muchas veces son los que realmente te sorprenden, no aparecen tan fácilmente en las respuestas automáticas.

La IA tiene potencial, sí. Podría ayudarnos a encontrar sitios menos masificados si se le entrena para priorizar otros criterios, como nivel de ocupación, estacionalidad o experiencias locales. Pero hoy por hoy, es el criterio humano el que marca la diferencia: el de quien ha recorrido un país con calma, que se ha desviado de la ruta típica y ha tenido curiosidad por lo que no sale en las guías.

En Comiviajeros, por ejemplo, nos encanta incluir en nuestras guías esos lugares que no están en el top 10, pero que te regalan momentos únicos. Y eso solo lo puedes recomendar si lo has vivido. La IA no puede decirte que en esa aldea perdida de Noruega cenaste con vistas a un fiordo en silencio total y fue uno de los recuerdos más bonitos del viaje.

Así que sí, la IA tiene potencial, pero para que te descubra lugares menos masificados tienes que saber muy bien cómo preguntarle y cómo interpretar lo que te devuelve. Y ahí, de nuevo, el contenido creado con experiencia real y sentido crítico sigue siendo insustituible.

P: ¿Se puede utilizar la IA para optimizar presupuestos y evitar gastos innecesarios?

R: Sí, y cada vez de forma más eficaz. La IA puede ayudarte a tomar decisiones más inteligentes sobre tu presupuesto desde el primer momento: desde elegir el mejor momento para comprar vuelos o reservar alojamiento, hasta comparar precios de actividades, seguros o transporte de forma mucho más rápida y estructurada.

En nuestro caso, en Comiviajeros llevamos años incluyendo presupuestos desglosados por partidas en nuestras guías y artículos. Así, los viajeros pueden tener una idea mucho más clara de en qué merece la pena invertir y en qué no tanto, evitando sorpresas.

Eso sí, la IA no puede tomar decisiones por ti. Puede darte datos y estimaciones, pero la clave sigue estando en cómo gestionas tú ese presupuesto y qué tipo de viaje quieres tener. A veces gastar un poco más en dormir bien o en una experiencia única compensa mucho más que ahorrar en todo y acabar agotado.

En resumen, la IA puede ayudarte a ahorrar tiempo, dinero y sustos, pero sigue siendo una herramienta que funciona mejor si tú tienes claros tus objetivos, prioridades y estilo de viaje.

P: ¿Qué herramientas o aplicaciones de inteligencia artificial recomendarías a los viajeros que quieran empezar a utilizarla para organizar viajes?

R: Hoy en día hay muchísimas herramientas con IA que pueden ayudarte en diferentes fases del viaje, desde la inspiración hasta el cierre del presupuesto. Aquí van algunas que recomiendo si estás empezando y quieres sacarle partido de forma práctica:

🧭 Para planificar rutas e itinerarios:

● ChatGPT o Gemini son geniales para hacer una primera lluvia de ideas sobre qué ver, cómo organizar días o buscar consejos generales. Lo importante es hacer preguntas claras y siempre contrastar la información.

● Herramientas como Roam Around o Trip Planner AI generan itinerarios automáticos a partir de tus preferencias (aunque suelen ser muy genéricos y hay que ajustarlos con ojo crítico).

✈️ Para buscar vuelos y prever precios:

● Google Flights ya incluye inteligencia predictiva y te avisa si es probable que los precios suban o bajen.

● Hopper utiliza IA para ayudarte a decidir el mejor momento para reservar vuelos o alojamientos con alertas personalizadas.

🏨 Para buscar alojamiento con lógica de IA:

● Booking y Airbnb ya están empezando a usar algoritmos inteligentes para mostrar resultados más afines a tus gustos, aunque aún están en fase muy inicial.

● Algunas extensiones como Lighthouse o WiseTrip pueden ayudarte a comparar precios de forma más eficiente.

💸 Para calcular y optimizar presupuesto:

● Aunque no es una herramienta de viajes como tal, Notion con plantillas y complementos de IA es muy útil para llevar el control de gastos, itinerarios y documentación todo en un solo sitio.

● También puedes usar IA dentro de Google Sheets (con extensiones como GPT para Sheets) para crear presupuestos dinámicos y personalizables.

📱 Y para tenerlo todo en orden:

● Apps como TripIt o Wanderlog (que ya integran IA de forma suave) te permiten tener todo tu viaje estructurado en un solo sitio y colaborativamente si viajas con más personas.

Eso sí, ninguna herramienta sustituye tu criterio como viajero ni la experiencia compartida por otros viajeros reales. Mi consejo: usa estas apps como punto de partida, pero completa tu investigación en blogs especializados (como el nuestro 😊), foros de viajeros o redes sociales donde la experiencia humana sigue marcando la diferencia.

P: ¿Cómo ves el futuro de los viajes: cada vez más digital o con un regreso a lo tradicional?

R: Creo que el futuro de los viajes va a ser una mezcla inteligente de ambos mundos: más digital en lo práctico, pero con una necesidad cada vez mayor de volver a lo auténtico en lo emocional.

Las herramientas digitales (incluida la IA) van a seguir creciendo y facilitándonos la vida: planificar será más rápido, más cómodo y más personalizado. Vamos a tener itinerarios casi hechos a medida, traducción instantánea, pagos sin efectivo y recomendaciones al momento. Y eso está genial, porque quita fricción y ahorra tiempo.

Pero al mismo tiempo, cuanto más digital se vuelve todo, más valoramos lo real: la conversación con un local, perderte sin rumbo por una ciudad desconocida, comer en ese sitio que no sale en ninguna app o tomarte el tiempo de escribir un diario de viaje a mano. Y esa parte más humana, más lenta y más presente, es lo que convierte un viaje en una experiencia de verdad.

En Comiviajeros siempre decimos que nos gusta viajar con curiosidad y atención al detalle. Y eso no te lo da ningún algoritmo. Por eso creo que el futuro está en encontrar el equilibrio: usar la tecnología para organizar mejor y viajar con más libertad, pero sin olvidar por qué viajamos en primer lugar.

Porque al final, ningún itinerario perfecto vale más que una conversación inesperada, una comida deliciosa o un momento de esos que no se pueden planear. Y ese tipo de magia sigue estando, por suerte, fuera del alcance de la IA.

P: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere organizar su primer viaje utilizando inteligencia artificial?

R: Que empiece con curiosidad, pero con sentido crítico. La inteligencia artificial puede ser una gran aliada para organizar tu primer viaje: te da ideas, estructura itinerarios base, te ayuda a entender el destino y a resolver dudas rápidas. Pero no hay que quedarse solo con lo primero que te diga. La clave está en saber usarla como punto de partida, no como verdad absoluta.

Mi consejo es que combines lo que te ofrece la IA con contenido creado por viajeros reales. Busca blogs que te transmitan confianza, consulta opiniones recientes, contrasta lo que te dice la IA con experiencias reales… y, sobre todo, piensa en ti: en tu estilo, en tu ritmo y en lo que quieres vivir en ese viaje.

También es importante que sepas hacer buenas preguntas. Cuanto más clara y concreta sea tu consulta, mejor será la respuesta. Y si algo no te convence o suena genérico, escarba un poco más.

Y por último: deja espacio a la improvisación y la sorpresa. Ni la IA más avanzada del mundo puede predecir ese momento que te roba el aliento, esa persona con la que conectas o ese rincón que no estaba en ningún plan. Así que úsala, sí, pero no dejes que te quite la magia de descubrir el mundo a tu manera.