5 chollos de AliExpress por su Choice Day: subirán pronto de precio

Como es costumbre, AliExpress tira la casa por la ventana con sus precios, ya que vuelve a poner gran parte de su catálogo en oferta por motivo de su Choice Day. Si quieres ahorrar en tus próximas compras, descubre más sobre estos increíbles descuentos.

Choice Day de AliExpress: ¿de qué se trata?

Es un evento de la plataforma en el que, por pocos días, miles de productos se podrán comprar a precios reducidos. Esta celebración dio inicio hoy y se extenderá hasta el domingo, 18 de mayo.

Choice Day de AliExpress: sus 5 mejores chollos

Para que lo tengas más fácil, seleccionamos cinco ofertas que seguro alegrarán a tu bolsillo. Recuerda que, según la demanda, los productos pueden agotarse o cambiar su precio. ¡Empezamos!

El proyector portátil más vendido de AliExpress

78% de descuento, ahorra 126,73 euros.

El dispositivo supera las 8.000 valoraciones en la plataforma y tiene una muy buena calificación en general: un 4,8 sobre 5 estrellas. Es compacto, portátil y ofrece una excelente calidad de imagen.

Este proyector es perfecto para llevar a cualquier viaje. AliExpress

Pulsera inteligente Xiaomi Mi Band 9

71% de descuento, ahorra 84,27 euros.

El gadget tecnológico cuenta con una pantalla AMOLED de 1,62 pulgadas, una batería de larga duración e incorpora más de 150 modos deportivos.

Vista de la pulsera inteligente Xiaomi Mi Band 9. AliExpress

Samsung Galaxy Tab A9

66% de descuento, ahorra 313,74 euros.

Incorpora tecnología 5 G, esto permite una navegación más fluida, además de que tiene una pantalla de 11 pulgadas y una batería de 7040 mAh. Por si fuera poco, podrás maximizar tu productividad dividiendo su pantalla en tres partes.

Vista de la Samsung Galaxy Tab A9. AliExpress

Teléfono Poco X7 Pro 5G

33% de descuento, ahorra 147,44 euros.

Es un móvil que no tiene nada que envidiar a los de alta gama, su diseño es sofisticado y cuenta con un muy buen rendimiento. Su pantalla AMOLED ofrece una gran resolución, además de que su cámara de 50 MP te ayudará a capturar todos tus momentos especiales.

Vista del teléfono Xiaomi Poco Pro 7. AliExpress

Auriculares inalámbricos Redmi Buds 6

60% de descuento, ahorra 20,54 euros.

Son muy compactos, incorpora cancelación de ruido y cinco niveles configurables de ecualización del sonido. Junto a su estuche de carga, podrás disfrutar hasta de 36 horas de reproducción de tu música favorita.

Vista de los auriculares Redmi Buds 6. AliExpress

No te olvides de sus códigos promocionales

Recuerda que tienes disponibles diferentes códigos con los que podrás ahorrar aún más. ¡Apúntalos y utilízalos en su web!

ES03 : 3€ de descuento en compras mínimas de 29€

: de descuento en compras mínimas de 29€ ES06 : 6€ de descuento en compras mínimas de 49€

: de descuento en compras mínimas de 49€ ES10 : 10€ de descuento en compras mínimas de 79€

: de descuento en compras mínimas de 79€ ES20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 159€

: de descuento en compras mínimas de 159€ ES30 : 30€ de descuento en compras mínimas de 239€

: de descuento en compras mínimas de 239€ ES40 : 40€ de descuento en compras mínimas de 349€

: de descuento en compras mínimas de 349€ ES50: 50€ de descuento en compras mínimas de €459€

Recomendaciones con respecto a los códigos: no son válidos en productos virtuales ni en teléfonos, no son válidos con otras promociones y no se aplican a consolas Switch, tabletas Xiaomi, chips AMD ni auriculares Sony.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de mayo de 2025.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.