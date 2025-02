Deja de lado el estrés y duerme mejor: este es el suplemento estrella que te ayudará

Vivimos en un mundo acelerado, donde la tecnología, el trabajo, las relaciones personales, etc., nos consumen y pueden convertirse en un problema si no sabemos gestionarlo.

Todo lo anterior desemboca en una palabra que se repite mucho en los consultorios médicos: estrés. Este sentimiento de tensión física o emocional, que proviene de situaciones poco agradables, puede ser el detonante de muchas enfermedades como la ansiedad, dolores de cabeza, problemas digestivos, entre otros.

Buscar una opinión profesional es el primer paso, así se puede tener un diagnóstico adecuado. Por otra parte, existen ayudas extras como los suplementos naturales, y en esta ocasión te hablaremos de uno que está fabricado a partir de ashwagandha, una planta también conocida como la baya del sueño.

Este suplemento promete ayudar a conciliar mejor el sueño. AMAZON

Ashwagandha orgánica para el estrés y la ansiedad

Lo primero que debes saber es que la ashwagandha es conocida por sus propiedades adaptógenas, esto quiere decir que ayuda al cuerpo a acostumbrarse al estrés. Estudios científicos avalan que esta planta regula los niveles de cortisol, mejorando la inflamación y el estado anímico.

Este suplemento es vegano y está elaborado con ingredientes naturales, especialmente un extracto de raíz de ashwagandha premium. El envase incluye 180 cápsulas que sirven para tres meses, es decir que tendrás un buen tiempo para poder probar sus efectos en tu organismo.

El método de extracción de este suplemento, permite máxima pureza, obteniendo una biodisponibilidad del 5% de withanólidos, principio activo responsable de los beneficios de la planta.

Estos son los beneficios de la baya del sueño

Es importante destacar que un suplemento alimenticio no reemplaza una dieta saludable y balanceada, pero puede ayudar a complementarla. En este caso, la también conocida como baya del sueño tiene múltiples beneficios, entre los que se destacan los siguientes.

Calma: para que te puedas sentir un poco más relajado y tranquilo en tus actividades del día a día, dejando de lado el estrés.

Mejora el descanso: ayuda a que puedas conciliar un mejor sueño, más prolongado y de mayor calidad.

Mejora el ánimo y la energía: favorece un mejor rendimiento en las actividades físicas, además de promover un mejor estado de ánimo.

El suplemento de ashwagandha es libre de alérgenos y aditivos. AMAZON

¿Cómo se debe tomar el suplemento de ashwagandha?

Aunque esta planta tiene diferentes beneficios para el bienestar en general, uno de los que más se asocia cuando se habla de la ashwagandha, es el relacionado con una mejor calidad del sueño. De esta manera se recomienda ingerir el suplemento:

Se deben de tomar dos cápsulas diarias. Se recomienda hacerlo en la noche.

También se puede tomar como una infusión, añadiendo el polvo de las dos cápsulas a una bebida caliente.

El suplemento de ashwagandha que arrasa en Amazon

Este producto tiene más de 5.200 valoraciones en la plataforma de comercio electrónico, además su nota media es de 4,4 sobre 5 estrellas. Entre los comentarios se destacan sus beneficios con respecto al nivel de estrés y la mejora a la hora de dormir.

"Sí sirve, he tenido todos los días pesadillas surrealistas y muy lúcidas. Pero ahora empiezo a notar que, cuando me la tomo y me despisto un segundo, estoy entrando en el sueño. Quiero decir, que me la tomo, me tumbo y mientras antes estaba mi cabeza dando mil vueltas, ahora de repente me doy cuenta de que estoy con la boca abierta y quedándome dormida y ya me digo, venga a dormir", reseña uno de los clientes de Amazon.

El envase incluye 180 cápsulas para tres meses. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre la ashwagandha

¿La puede tomar cualquier persona?

No. Si la persona padece de una enfermedad, lo mejor será consultar con un especialista para confirmar que su uso es el indicado. El producto no es apto para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, además de para adolescentes o niños.

¿Para qué tipo de personas se recomienda este suplemento alimenticio?

Para aquellas personas con mucho estrés en el día a día, con problemas de sueño, deportistas, estudiantes y quienes buscan más tranquilidad en su vida.

¿Se trata de un producto vegano?

Sí, además es libre de alérgenos y de cualquier químico o aditivo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 20 de febrero de 2025.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.