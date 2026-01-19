Qué hay de verdad sobre los 247 millones que el gobierno de Sánchez dio a Marruecos para "mejoras en trenes y tranvías"

El accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) ha vuelto a poner en marcha la maquinaria de bulos y propaganda que suele darse tras una tragedia con pérdidas humanas, como ya ha ocurrido anteriormente con la pandemia del covid-19 o la DANA.

Uno de los más propagados en las últimas horas por redes sociales es una noticia en la que se señala que el Gobierno español concedió "247 millones de euros a Marruecos y Uzbekistán para mejoras en trenes y tranvías".

El primero en hacerse eco de esta información fue el agitador Vito Quiles, dando a entender que Pedro Sánchez prefería dar dinero a otros países que invertirlo en mejoras de la infraestructura ferroviaria española. "Cualquier cosa que no sea ver a esta banda acabar entre rejas en la peor cárcel será un gran fracaso", decía Vito en un mensaje que ya suma más de 5.000 retuits y 17.000 'me gustas'.

"La Derecha diario", un pseudomedio impulsado por Javier Negre, también aprovechaba el sufrimiento por las víctimas mortales del accidente para llamar "hijo de puta" a Pedro Sánchez por este "regalo" a Marruecos.

Ni Vito Quiles ni la Derecha Diario destacan que esta información es del año 2019, que fueron créditos reembolsables con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y que se destinaron para financiar proyectos con una elevada participación de empresas españolas.

Basta con leer la nota de prensa emitida por el Gobierno aquel día para conocer la información completa. "Marruecos recibirá 190 millones de euros para financiar el suministro de material rodante para la construcción de dos líneas del tranvía de Casablanca, en caso de que una empresa española resulte adjudicataria en la licitación internacional convocada. (...) El sector ferroviario marroquí se considera estratégico de cara a la internacionalización de las empresas españolas. La consecución del proyecto, supondría la entrada de empresas españolas en el subsector del material rodante, el más interesante dentro del sector ferroviario por su alto valor añadido", decía.