Juan Manuel Moreno: "Algunos fallecidos son difícilmente reconocibles y necesitan prueba de ADN"

Continúan llegando actualizaciones de información desde Córdoba. El mandatario andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, acaba de comparecer para actualizar la información sobre el trágico accidente mortal en Adamuz, adelantando que están registrándose problemas para la identificación de algunos cadáveres y restos mortales.

"Ahora el objetivo es localizarlas e identificarlas [a las víctimas mortales], para poder darle información a todos esos familiares que lo están pasando francamente mal y que intuyen que han podido perder y que han fallecido", ha señalado desde el puesto de mando avanzado, sobre las tareas a desarrollar en estos momentos.

Moreno ha agradecido a todos los vecinos que han colaborado, así como a las fuerzas de seguridad y de emergencias, la vital ayuda y trabajo que están prestando, así como al os dependientes del "resto de administraciones", sin distinción alguna y en un ejemplo de coordinación entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central.

Moreno: "Se está haciendo con un ritmo importante, con la máxima cooperación"

"Las imágenes eran impactantes, nunca había visto algo así", ha dicho Moreno sobre el descarrilamiento, precisando que "el impacto ha sido muy fuerte". En esa línea, el presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que están trabajando en el apoyo a los familiares y allegados de las víctimas, "a través de grupos de psicólogos que están haciendo un acercamiento, un acompañamiento y lo que queremos es cuanto antes identificar a los cadáveres".

"Nuestra máxima preocupación es que aquellos que están en la UCI salgan de la UCI"

El presidente andaluz ha explicado que "algunos de los fallecidos son difícilmente reconocibles y, por tanto, difícilmente identificables y necesita de una prueba de ADN", al tiempo que ha precisado que "todo esto se está haciendo con un ritmo importante, con la máxima cooperación". Moreno no ha ocultado que, ahora mismo y respecto de los heridos, "nuestra máxima preocupación es que aquellos que están en la UCI salgan de la UCI".

¿Qué se sabe hasta ahora?: claves rápidas

Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas.

De momento, el suceso deja al menos 39 muertos y 73 heridos, 24 de ellos graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.

En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.

El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud de unos cuatro metros de altura.

El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.

La principal hipótesis apunta a un fallo del material, tanto del tren como de la infraestructura.

El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.