Ni aunque lo diga la comunidad: la Justicia aclara que cerrar la puerta del edificio de noche es negligente

La legislación alemana es clara con lo de cerrar el portal por las noches, y lo mismo pasa con la española, regulada en varias leyes.

Cada vez hay más preocupación por la seguridad, más aún si vives en una casa unifamiliar, pero tampoco se quedan cortos los que viven en edificios con varios pisos o apartamentos. Cerrar con llave la puerta principal del edificio, la del portal por la noche es una costumbre muy extendida. Muchas comunidades de propietarios incluso lo recogen por escrito en sus normas internas con un argumento simple: evitar robos.

Sin embargo, la Justicia alemana lo dejó claro hace tiempo: esa práctica puede poner vidas en peligro y no es legal si impide una evacuación rápida en caso de emergencia.

La clave está en una sentencia del Tribunal Regional de Fráncfort del Meno, que ya en 2015 estableció que cerrar con llave la puerta de entrada de un edificio de viviendas no constituye una gestión adecuada cuando existe riesgo para la vida y la salud de los residentes.

Por qué cerrar la puerta del portal puede ser peligroso

El razonamiento del tribunal es que en un incendio o una emergencia grave, la puerta principal forma parte de la vía de escape. Si está cerrada con llave, esa vía queda bloqueada para muchas personas que, en una situación de pánico, no tienen por qué llevar las llaves encima.

Los jueces subrayaron que el riesgo afecta especialmente a colectivos vulnerables, como: niños, personas mayores y personas con discapacidades físicas.

En un incendio nocturno, la escena es fácil de imaginar: humo, oscuridad, estrés extremo y vecinos huyendo de sus viviendas en pijama y descalzos. Buscar una llave en una escalera llena de humo puede convertirse en una trampa mortal. El tribunal fue tajante: la protección frente a robos no puede situarse por encima de la vida humana.

Ni siquiera una decisión de la comunidad lo justifica

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia es que ni siquiera una decisión aprobada por la comunidad de propietarios es válida si obliga a cerrar el portal entre las 22:00 y las 6:00 horas. Para la Justicia, esa norma no se ajusta a una administración responsable del edificio.

El argumento es que un robo, por regla general, no supone una amenaza directa para la vida o la integridad física. Un incendio, sí. Por eso, cualquier acuerdo que priorice la seguridad material frente a la evacuación segura de las personas puede considerarse negligente.

La puerta del piso, justo al contrario

Eso sí, la situación cambia por completo cuando se trata de la puerta de tu vivienda. Aquí la regla general es la opuesta: si sales de casa, debes cerrar con llave, siempre que no quede nadie dentro.

Si solo bajas a tirar la basura o a mirar el buzón, cerrar sin echar la llave puede ser suficiente. Pero si la ausencia se prolonga, no cerrar con llave puede tener consecuencias con el seguro.

El Tribunal Regional de Kassel lo dejó claro en una sentencia de 2010: dejar la puerta sin cerrar durante dos horas ya puede considerarse negligencia grave. En aquel caso, la aseguradora redujo la indemnización por robo en un 50%. En ausencias de varios días o semanas, el seguro puede incluso negarse a pagar.

Dentro de casa: una precaución clave por la noche

Hay otro matiz importante. Cuando estás en casa, no deberías cerrar la puerta con llave desde dentro, o al menos deberías dejar la llave puesta en la cerradura. En caso de incendio, cada segundo cuenta. Tener que buscar una llave mientras el humo se propaga puede marcar la diferencia entre salir o no.

Esta recomendación se repite en guías de prevención de incendios y es coherente con el criterio de los tribunales: la evacuación rápida siempre debe primar.

Sótanos y zonas comunes: lo que sí exige el seguro

En los sótanos de los edificios de apartamentos se aplican normas distintas. Deben poder cerrarse con llave y permanecer cerrados para que el seguro cubra posibles robos. Eso sí, conviene saber que los seguros de hogar no suelen cubrir los sótanos compartidos, solo los de uso privativo.

Para resolver el conflicto entre seguridad y evacuación, existen soluciones técnicas. Las cerraduras antipánico bloquean automáticamente la puerta al cerrarse desde fuera, pero permiten abrirla desde el interior con una simple manilla, sin llave.

Este tipo de sistemas cumple con los requisitos de seguridad contra incendios y, al mismo tiempo, disuade robos. Por eso, cada vez son más habituales en edificios residenciales y recomendadas por expertos en prevención.

Qué dice la legislación española con lo de cerrar el portal por las noches en las comunidades y edificios de vecinos

La legislación española prohíbe cerrar con llave la puerta del portal de edificios en comunidades de vecinos, especialmente por la noche, por motivos de seguridad y evacuación de emergencias.

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH, art. 17) permite a la comunidad decidir sobre elementos comunes como las puertas del portal, pero cualquier acuerdo debe respetar normativas de seguridad.

El Código Técnico de la Edificación (CTE, DB-SI, modificado por RD 732/2019) y normas UNE-EN 13637:2016 exigen que las puertas en recorridos de evacuación se abran fácilmente desde el interior sin llave ni mecanismos complejos.

Si se aprueba ilegalmente en junta, cualquier vecino puede impugnarlo judicialmente en 3 meses (LPH art. 18), y en caso de accidente, la comunidad asume responsabilidad.