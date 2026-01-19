Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El gesto de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el funeral de Irene de Grecia que otros 'royals' no tuvieron
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

El gesto de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el funeral de Irene de Grecia que otros 'royals' no tuvieron

Felipe VI, Letizia y sus hijas no lo olvidaron pese al triste momento vivido por el fallecimiento de su tía y por la tragedia ferroviaria en Adamuz.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, parados para posar en el funeral de Irene de Grecia
Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, parados para posar en el funeral de Irene de GreciaMilos Bicanski

La agenda de casa real situaba a los reyes y a sus hijas en Atenas el lunes 19 de enero de 2026 para asistir al funeral de Irene de Grecia, y así ha sido. La familia real se encontraba ya en Atenas cuando sucedió el trágico accidente ferroviario en Ademuz (Córdoba) que ha provocado al menos 39 víctimas mortales, desde donde han seguido con preocupación y dolor lo ocurrido.

Así lo han expresado Felipe y Letizia, que han ofrecido unas declaraciones a los medios españoles allí presentes, antes de hacer su entrada en la Catedral Metropolitana de Atenas, escenario en el que ha tenido lugar el funeral de la princesa Irene, tía de los reyes y sus hijas Leonor y Sofía.

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía saludando en el funeral de Irene de Grecia en Atenas
  Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía saludando en el funeral de Irene de Grecia en AtenasGetty Images

Felipe VI ha recordado que estaban allí en un funeral familiar y que "hoy en cuanto terminemos, lo antes posibles, vamos a regresar a España y posiblemente prepararemos alguna presencia en la zona".

Por su parte, doña Letizia ha añadido que están en permanente comunicación y que "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es asistir a toda las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal".

La princesa Leonor y la infanta Sofía, cogidas del brazo en el funeral de Irene de Grecia en Atenas BACKGRID UK 19 JANUARY 2026 UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com *Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication* *** Local Caption *** .
  La princesa Leonor y la infanta Sofía, cogidas del brazo en el funeral de Irene de Grecia en AtenasWIGR, IONT

Seguidamente han accedido al templo, realizando el paseíllo como el resto de los asistentes a la despedida a la hermana de la reina Sofía. Lo han hecho de luto riguroso y con gesto muy compungido ante la tragedia sucedida en España.

Si bien les duele el fallecimiento de Irene de Grecia, que vivía en La Zarzuela y por tanto tuvieron más trato con ella, la familia real está, como toda España, muy afectada ante uno de los accidentes ferroviarios más graves que se recuerdan junto con el de Angrois en julio de 2013.

El rey Felipe VI agradeciendo los vítores junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el funeral de Irene de Grecia en Atenas
  El rey Felipe VI agradeciendo los vítores junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el funeral de Irene de Grecia en AtenasGTRES

Mientras escuchaban vítores y vivas al rey, que Felipe VI ha agradecido llevándose la mano al corazón, los cuatro han realizado un gesto que otros no han tenido y que muestra que son miembros de una familia real reinante.

Antes de acercarse a la puerta principal de la Catedral Metropolitana, la misma que acogió en 1962 la boda ortodoxa de los reyes Juan Carlos y Sofía, Felipe y Letizia y sus hijas se pararon para posar.

Felipe VI junto a la reina Letizia con gesto compungido en el funeral de Irene de Grecia en Atenas
  Felipe VI junto a la reina Letizia con gesto compungido en el funeral de Irene de Grecia en AtenasGetty Images

Por su parte, la reina Sofía, también una de las más aclamadas, que apareció con las infantas Elena y Cristina, Miguel e Irene Urdangarin, se giró para saludar y agradecer el cariño, pero no se pasó para posar.

A la entrada esperaba el jefe de la casa real griega, Pablo, que saludó efusivamente a sus familiares españoles. Felipe VI siempre fue un primo muy querido y cercano, mientras que a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía las conoce menos.

Pablo de Grecia saludando a la princesa Leonor y la infanta Sofía en el funeral de Irene de Grecia en Atenas
  Pablo de Grecia saludando a la princesa Leonor y la infanta Sofía en el funeral de Irene de Grecia en AtenasGTRES

Si bien este viaje a Grecia, el primero de carácter oficial de la heredera y su hermana a la tierra de su abuela paterna, ha estado marcado por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, ha servido también para que las hijas de los reyes confraternicen con sus parientes helenos.

De hecho se vio a Leonor y Sofía hablando con Alexia de Grecia y Carlos Morales, residentes en Lanzarote con sus hijos, así como a la infanta Sofía compartiendo unas palabras con su tía abuela Ana María de Grecia y con su tío segundo, el príncipe Pablo.

El rey Felipe VI, Pablo de Grecia, Ana María de Grecia y la infanta Sofía hablando a la salida del funeral de Irene de Grecia en Atenas
  El rey Felipe VI, Pablo de Grecia, Ana María de Grecia y la infanta Sofía hablando a la salida del funeral de Irene de Grecia en AtenasGTRES

Posteriormente se han ido montando en sus respectivos vehículos para trasladarse a Tatoi, antigua residencia de la familia real griega en la que se encuentra un cementerio que acoge el descanso eterno de algunos de sus miembros. La voluntad de Irene de Grecia pasaba por ser enterrada allí junto a sus padres y a su hermano Constantino. Y así será.

Vuelta a sus obligaciones lo antes posible

Tras despedir a su tía, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas regresan lo más rápido posible a España para continuar con sus respectivos compromisos:

  • Los reyes Felipe y Letizia han cancelado su agenda para el martes para priorizar lo sucedido en Adamuz.
  • La princesa Leonor retoma su formación militar en la Academia de San Javier.
  • La infanta Sofía vuelve a la universidad en Lisboa.
Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 