Un trabajador de Iryo provoca la admiración en medio de la tragedia por su reacción justo después del accidente de Adamuz
CÓRDOBA, 18/01/2026.- Imagen de varios pasajeros en un vagón de uno de los trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba). Al menos cinco personas han muerto y varias han resultado heridas al descarrillar dos trenes de alta velocidad en el término de Adamuz (Córdoba). Además varias personas se encuentran atrapadas tras el descarrilamiento, según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil. EFE/IMÁGENES FACILITADAS POR ADRI VÉLEZ EN LA RED SOCIAL X -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
El empleado de Iryo, dirigiéndose a los viajeros.EFE/IMÁGENES FACILITADAS POR ADRI VÉLEZ EN LA RED SOCIAL X

Un trabajador de Iryo que viajaba en uno de los dos trenes que ha descarrilado en Adamuz (Córdoba) ha provocado la admiración total por la reacción que ha tenido nada más producirse la tragedia, que ha provocado más de 20 muertos y 100 heridos.

Como se puede ver en un vídeo ha subido a la red social X el usuario Adri Vélez, el empleado ha explicado con toda la calma y la tranquilidad la situación a los viajeros.

"Los que tengan asiento, por favor, permaneced sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento avanzad a los primeros coches del tren, que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona que esté pendiente de las demás personas del coche", se le escucha decir con calma.

"Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren porque no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados. Cuando consideremos que vamos a salir, salimos. Pero estad todos preparados. Y, por favor, confiad en nosotros, que tenemos muchos años de preparación en esto", reclama.

Además, pide que los viajeros tengan atención a las baterías de los móviles porque necesitarán luego las linternas. El empleado ha ido vagón por vagón transmitiendo esa información, siempre con una envidiable calma, porque la megafonía del tren no funcionaba. 

El tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.

Los vagones del Alvia, despedidos 

Los vagones del Iryo han impactado contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que han salido despedidos.

Como consecuencia del impacto de los vagones, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de "terrible", han fallecido al menos 21 personas, y decenas más han resultado heridas graves.

La Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en fase 1; inicialmente se han desplazado cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos, además de 11 vehículos de la Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo (mantas, agua e iluminación y tres carpas de puesto de mando avanzado).

