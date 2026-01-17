Confirmado por la UE: a partir de agosto de 2026 será obligatorio eliminar los sobres de kétchup, mayonesa, sal y aceite de los restaurantes

Pronto acabará esta imagen tan típica y tradicional de los restaurantes con sobres de todo tipo para aliñar y disfrutar de salsas.

Novedad normativa en el continente. La Unión Europea (UE) ha puesto fecha al fin de los envases monodosis en la hostelería. Hay fecha: a partir de agosto de 2026 (aunque veremos que hay matices), cuando bares, restaurantes y hoteles deberán retirar los sobres individuales de kétchup, mayonesa, sal, azúcar, aceite y otros condimentos cuando el consumo sea en sala.

La medida forma parte de una estrategia más amplia para reducir residuos plásticos y cambiar hábitos de consumo considerados insostenibles. Matar dos pájaros de un tiro.

Pero el cambio no será inmediato ni total de un día para otro. La UE ha diseñado un calendario progresivo, con excepciones y revisiones, para permitir que el sector se adapte sin interrumpir el servicio.

La norma que lo cambia todo: el Reglamento europeo de envases

La base legal es el Reglamento (UE) 2025/40, conocido como PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Este reglamento fija por primera vez prohibiciones directas a determinados formatos de envase en hostelería y turismo.

El texto establece este calendario oficial:

Agosto de 2026 : prohibición de envases de plástico de un solo uso para condimentos, salsas, leche para café y azúcar en hoteles, bares y restaurantes.

: prohibición de envases de plástico de un solo uso para condimentos, salsas, leche para café y azúcar en hoteles, bares y restaurantes. Enero de 2030 : ampliación de la prohibición a todos los envases monodosis de alimentos, cosméticos y productos de higiene.

: ampliación de la prohibición a todos los envases monodosis de alimentos, cosméticos y productos de higiene. Febrero de 2032 : evaluación del impacto ambiental y sanitario por parte de la Comisión Europea.

: evaluación del impacto ambiental y sanitario por parte de la Comisión Europea. Excepciones: comida para llevar y centros sanitarios o asistenciales.

En la práctica, esto implica que los sobres individuales tan habituales en cafeterías y restaurantes tienen fecha de caducidad.

¿Hay margen de adaptación en España?

Sí, y no es menor. En España, la Ley 7/2022 abre una vía transitoria relevante: permite el uso de envases monodosis fabricados con plástico compostable certificado. Esto da aire al sector para mantener parte de la operativa actual mientras se desarrollan soluciones definitivas.

No es una carta blanca. Los envases deberán cumplir estándares estrictos de compostabilidad y gestión de residuos, pero evita un corte brusco de servicio.

Qué cambia en hoteles, bares y restaurantes

La eliminación de las monodosis afecta a varias áreas de negocio:

Hoteles : los minibotes de champú, gel y acondicionador deberán sustituirse por dispensadores fijos recargables, una solución ya extendida en muchas cadenas.

: los deberán sustituirse por dispensadores fijos recargables, una solución ya extendida en muchas cadenas. Restaurantes y cafeterías : sobres de azúcar, leche, mantequilla, mermeladas y salsas pasarán a tarros colectivos, dispensadores higiénicos o envases reutilizables. El reto será garantizar higiene y control de porciones.

: pasarán a tarros colectivos, dispensadores higiénicos o envases reutilizables. El reto será garantizar higiene y control de porciones. Servicio en sala: vasos y platos de un solo uso deberán reemplazarse por opciones reutilizables. En algunos casos, se permitirá que el cliente use recipientes propios.

Buena parte del sector coincide en que estos cambios requieren inversión y formación, pero también reconocen que permiten replantear procesos y mejorar la percepción del cliente.

Alternativas sostenibles: del problema a la oportunidad

La transición no es solo una obligación. Para muchos negocios puede convertirse en una ventaja competitiva si se gestiona bien:

Envases compostables certificados , que replican la funcionalidad del plástico tradicional sin generar residuos persistentes.

, que replican la funcionalidad del plástico tradicional sin generar residuos persistentes. Sistemas de dispensación recargables , que reducen desperdicio y abaratan costes a medio plazo.

, que reducen desperdicio y abaratan costes a medio plazo. Proveedores especializados en bioplásticos compatibles con la maquinaria actual.

compatibles con la maquinaria actual. Imagen de marca sostenible, cada vez más valorada por clientes con inquietudes ambientales.

Ya sabes, convertir un reto u obligación, en oportunidad. La clave está en combinar cumplimiento normativo con calidad de servicio.

Un precedente conocido

No es la primera vez que la hostelería afronta un cambio así. La obligación de usar aceiteras irrellenables generó una fuerte polémica en su día. Finalmente, la norma de 2014 se flexibilizó permitiendo servir aceite en vinagreras si se convertía en aliño mediante un ingrediente distintivo.

Aquel episodio dejó varias lecciones: las normas europeas no siempre nacen adaptadas a la realidad diaria, y la solución suele pasar por creatividad, excepciones técnicas y diálogo con el sector.

Qué opina el sector

Las reacciones son dispares. Algunos hosteleros denuncian incoherencia normativa, recordando que las monodosis se promovieron durante años por razones de higiene, especialmente tras la pandemia.

Otros consideran que la eliminación directa puede ser contraproducente y apuestan por reciclaje y materiales compostables, no por prohibiciones absolutas.

Sí hay un consenso: la normativa vuelve a colocar el peso del cumplimiento en el hostelero, mientras muchos problemas de fondo se originan en la cadena de producción y distribución.