Pocos han hablado de lo de Julio Iglesias como Julia Otero: cita a Ayuso y va un paso más allá que el resto

La periodista Julia Otero ha dedicado el inicio de su programa, Julia en la Onda, de este sábado a hablar de la denuncia contra Julio Iglesias de dos extrabajadoras de varias de sus mansiones por agresiones sexuales, vejaciones y maltrato.

La información, fruto de una investigación de tres años por parte de elDiario.es y Univisión, salió a la luz el pasado martes. Desde entonces, las reacciones se han ido multiplicando. Incluyendo el anuncio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que ha abierto diligencias para investigar la denuncia.

Una de las últimas, pero no por ello menos importante, ha sido Julia Otero, que no ha dudado en hablar con contundencia y, de paso, decir algo que señalizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el tuit que publicó horas después de que saltase la noticia, defendiendo al cantante madrileño.

"La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", señaló la dirigente madrileña en un tuit que provoco un importante revuelo.

Julia Otero ha arrancado el programa a las 08:00 horas y ha recordado que era más temprano "en Punta Cana". "Allí son ahora mismo las 03:00 de la madrugada", ha expuesto, antes de hablar del cantante.

"El habitante más ilustre de ese lugar paradisíaco, en el extremo más oriental de la República Dominicana, tal vez lleve una semana sin conciliar el sueño. La penitencia siempre llega antes que la sentencia, si es que llega", ha señalado.

"Como decía su canción más famosa, Hey, no vayas presumiendo por ahí. Bueno, él lo hacía, de haber metido en su cama, dicen, que casi 3.000 mujeres. Como quien cuenta perdices abatidas en cacerías, propias de un depredador sexual", ha razonado.

Julia Otero ha destacado que "tener todo el dinero, el poder y el éxito no exime a nadie de ser un miserable" y, acto seguido, ha recordado el tuit de Ayuso. "La Justicia dirimirá en qué grado lo ha sido, 'el artista más universal que tenemos', según palabras de Ayuso para disculparle. Como si eso, ser un artista universal, le hiciera inmune a cualquier Código Penal", ha añadido.

"Todo está aún muy fresco".

"La Fiscalía está analizando, viendo qué tribunal es competente".

"Hay que esperar a la verdad judicial que llegará con la sentencia".

"Lo cierto es que el tema de Julio Iglesias no entraba en las previsiones de la semana. Lo de este anciano retirado en su paraíso obligando a jóvenes de 20 años a actividades de lo más repugnante, la verdad es que ha cambiado el rumbo de la conversación pública", ha sentenciado.