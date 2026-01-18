Última hora del descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, en directo: varios muertos, decenas de heridos y suspendida la circulación de trenes
El accidente ha ocurrido a las 19:45 horas de este domingo. Un tren Iryo en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha descarriló e invadió la vía a la altura del apeadero de Adamuz, en la provincia de Córdoba.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que ha escrito a Pedro Sánchez para suspender su reunión, prevista para este lunes, en La Moncloa.
"Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por ello, acabo de escribir a Pedro Sánchez para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana", ha asegurado.
"Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia. Nuestros equipos podrán encontrar otra fecha. Pero hoy la mínima sensibilidad exige posponerlo", ha añadido.
La Junta de Andalucía ha desplegado hasta el momento un amplio dispositivo sanitario para atender a los afectados de los dos trenes descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos cinco muertos.
Según la información facilitada a Europa Press por el Gobierno andaluz, en la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.
La Comunidad de Madrid ha informado que el Servicio de Urgencia Médica, el SUMMA 112, "ha enviado a la estación de Atocha a su supervisor de guardia y a un psicólogo clínico de emergencias por si hubiera necesidad de prestar asistencia a familiares o allegados de los viajeros de los trenes siniestrados".
"Igualmente, SUMMA 112 ya ha puesto en situación de alerta a una Unidad de Logística Asistencial y al equipo de Catástrofes por si fuera necesaria su activación y traslado hacia el lugar del accidente, en la provincia de Córdoba, junto con unidades asistenciales de Soporte Vital Avanzado", ha detallado.
La cifra de muertos ha ascendido hasta las 10 personas por el descarrilamiento de los dos trenes en Córdoba. Además, 25 personas han resultado heridas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.
Personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario.
Según ha informado el Gobierno madrileño en un comunicado, en las llamadas que se están recibiendo en el teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20).
"Hemos instalado un Puesto Médico Avanzado en la zona, donde se realiza:
▪️Triaje de las personas heridas.
▪️Atención sanitaria.
▪️Estabilización de heridos antes del traslado a los hospitales.
Nuestra solidaridad y apoyo a todos los afectados", ha detallado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba).
Por su parte Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas.
Iniciamos una nueva cobertura en directo tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. Una tragedia que por el momento ha causado al menos siete muertos y varios heridos.