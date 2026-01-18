Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Última hora del descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, en directo: varios muertos, decenas de heridos y suspendida la circulación de trenes
Última hora del descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, en directo: varios muertos, decenas de heridos y suspendida la circulación de trenes

El accidente ha ocurrido a las 19:45 horas de este domingo. Un tren Iryo en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha descarriló e invadió la vía a la altura del apeadero de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

Sergio Coto
Servicios de emergencia a su llegada al descarrilamiento en Adamuz.
23:08
Feijóo escribe a Sánchez para proponerle suspender la reunión de este lunes en La Moncloa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que ha escrito a Pedro Sánchez para suspender su reunión, prevista para este lunes, en La Moncloa.

"Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por ello, acabo de escribir a Pedro Sánchez para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana", ha asegurado.

"Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia. Nuestros equipos podrán encontrar otra fecha. Pero hoy la mínima sensibilidad exige posponerlo", ha añadido.

23:05
La Junta de Andalucía despliega ocho UVI y 10 ambulancias y moviliza sanitarios tras el descarrilamiento

La Junta de Andalucía ha desplegado hasta el momento un amplio dispositivo sanitario para atender a los afectados de los dos trenes descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos cinco muertos.

Según la información facilitada a Europa Press por el Gobierno andaluz, en la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

23:03
Los testimonios de los pasajeros que estaban a bordo durante el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba)
23:00
La Comunidad de Madrid pone en alerta a una Unidad de Logística Asistencial y al equipo de Catástrofes

La Comunidad de Madrid ha informado que el Servicio de Urgencia Médica, el SUMMA 112, "ha enviado a la estación de Atocha a su supervisor de guardia y a un psicólogo clínico de emergencias por si hubiera necesidad de prestar asistencia a familiares o allegados de los viajeros de los trenes siniestrados".

"Igualmente, SUMMA 112 ya ha puesto en situación de alerta a una Unidad de Logística Asistencial y al equipo de Catástrofes por si fuera necesaria su activación y traslado hacia el lugar del accidente, en la provincia de Córdoba, junto con unidades asistenciales de Soporte Vital Avanzado", ha detallado.

22:57
Estos son los dos trenes que han descarrilado en Adamuz (Córdoba)

Los dos trenes que han descarrilado en Adamuz (Córdoba) han sido los siguientes:

​- LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha
- LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva

22:56
Ascienden a 10 los muertos por el descarrilamiento de los dos trenes en Córdoba

La cifra de muertos ha ascendido hasta las 10 personas por el descarrilamiento de los dos trenes en Córdoba. Además, 25 personas han resultado heridas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

22:49
Suspendida la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva este lunes

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero, según ha informado Adif.

22:48
Protección Civil y el 112 informan a los familiares de los afectados en Atocha

Personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario.

Según ha informado el Gobierno madrileño en un comunicado, en las llamadas que se están recibiendo en el teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20).

22:46
La Junta de Andalucía instala un Puesto Médico Avanzado en la zona

"Hemos instalado un Puesto Médico Avanzado en la zona, donde se realiza:

▪️Triaje de las personas heridas.
▪️Atención sanitaria.
▪️Estabilización de heridos antes del traslado a los hospitales.

Nuestra solidaridad y apoyo a todos los afectados", ha detallado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

22:43
Teléfonos de contacto

Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento de dos trenes este domingo en Adamuz (Córdoba).

Por su parte Adif ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a los familiares de las víctimas.

22:34
Nueva cobertura en directo

Iniciamos una nueva cobertura en directo tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. Una tragedia que por el momento ha causado al menos siete muertos y varios heridos.

Sergio Coto
Sergio Coto
