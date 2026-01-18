Última hora del descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, en directo: varios muertos, decenas de heridos y suspendida la circulación de trenes

Feijóo escribe a Sánchez para proponerle suspender la reunión de este lunes en La Moncloa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que ha escrito a Pedro Sánchez para suspender su reunión, prevista para este lunes, en La Moncloa.



"Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por ello, acabo de escribir a Pedro Sánchez para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana", ha asegurado.



"Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia. Nuestros equipos podrán encontrar otra fecha. Pero hoy la mínima sensibilidad exige posponerlo", ha añadido.