Elecciones en Portugal: la presidencia se decidirá en segunda vuelta entre el candidato socialista y el de ultraderecha

El candidato a la presidencia de Portugal por el Partido Socialista, António José Seguro, durante el discurso de clausura de la campaña en el Foro Lisboa, el 16 de enero de 2026, en Lisboa, Portugal.

Este domingo 18 de enero de 2026 Portugal ha celebrado unas elecciones presidenciales especialmente reñidas e inciertas, con 11 candidatos en liza y la posibilidad muy alta de que el resultado se resuelva en segunda vuelta, programada para el 8 de febrero. En tiempo real, los primeros datos oficiales y recuentos parciales resumen una jornada histórica con participación elevada y una fragmentación muy marcada de los votos.

Recuento parcial: seguro líder, pero el ultraderechista pisa fuerte

Con alrededor del 77% del escrutinio completo según las cifras oficiales más recientes, el panorama parcial muestra:

António José Seguro : 30%.

: André Ventura : 26%.

: João Cotrim de Figueiredo : 14%.

: Luís Marques Mendes : 14% .

: . Gouveia e Melo: 12%.

Participación histórica y un país movilizado

La jornada electoral ha destacado por la afluencia a las urnas, con tasas que superan las de elecciones recientes a medias tardes y acercan la participación a cifras que no se veían en años. Una participación no solo muy superior a la registrada en 2021 a la misma hora, sino nunca vista desde hacía 20 años.

Claves del escenario político

Desde 1974 no había en Portugal unas elecciones presidenciales tan abiertas. Las encuestas y primeros resultados muestran una dispersión de votos entre varios candidatos, con al menos cinco con posibilidades reales de pasar a segunda vuelta.

El líder del partido Chega, André Ventura, emerge como figura con sólido apoyo, consolidando la fuerza de un movimiento de derecha populista que ha crecido en los últimos años y que ya se posicionó como principal oposición tras las legislativas de 2025.

El candidato del Partido Socialista, António José Seguro, vuelve a situarse en cabeza del recuento parcial, reflejando que la tradición socialdemócrata sigue siendo fuerte en sectores del electorado

Más importante de lo que parece

Aunque el presidente portugués no gobierna (responsabilidad que recae en el primer ministro), su rol constitucional incluye funciones de moderación política y la potestad de disolver la Asamblea de la República en casos graves, lo que convierte este cargo en algo más que simbólico.

A pesar de todo, la elección refleja las tensiones sociales y políticas profundas del país: la emergencia de la derecha populista, el desafío para los partidos tradicionales y la percepción de cambio entre amplios segmentos del electorado. Estos comicios también sirven de termómetro para el rumbo del centroizquierda en Europa y para observar cómo fuerzas nuevas o heterodoxas pueden influir en la política institucional.