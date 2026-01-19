Un economista desmonta el “libro en blanco” de los logros de Pedro Sánchez: la lista que adjunta es interminable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 10 de diciembre en el Congreso.

En las últimas horas algunos medios de comunicación se han hecho eco de las ventas que está registrando un libro sobre los logros de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

La particularidad de la obra está en que contiene “200 páginas en blanco”, lo que lo convierte en una crítica y una burla a la labor del líder del Ejecutivo.

Según varios periódicos, Los logros de Pedro Sánchez en España, que así se titula este libro, se ha convertido en el más vendido de Amazon en la categoría de Política.

Pese al revuelo que ha causado, nada mejor que los datos para desmontar lo que a todas luces es un bulo procedente de sectores de la derecha, cuyos votantes han recibido con gran entusiasmo.

El economista Julen Bollain se ha hecho eco de la noticia y se ha propuesto desmentir a los que consideran que la hoja de servicios de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno está completamente vacía.

Datos e información "ante tanta tontería"

Y lo ha hecho "ante tanta tontería", adjuntando una lista de los logros de los gobiernos de Pedro Sánchez desde que este llegó a la presidencia, en 2018.

Julen Bollain se lo ha tomado muy en serio, y a través de X ofrece más de 40 medidas y acciones adoptadas y llevadas a cabo durante los últimos siete años.

De esta forma, el economista vasco trata de demostrar que los logros del presidente del Gobierno son muchos y están muy lejos de ser nulos, como sugiere el libro escrito por el creador de contenido Jorge Branger.

"Subida del Salario Mínimo Interprofesional de 735€ en 2018 a 1.221€ en 2026 (+66%), beneficiando especialmente a personas jóvenes y mujeres", ha recordado Bollain, que destaca el incremento salarial como primer logro de Pedro Sánchez en el Ejecutivo.

Entre otras de las muchas medidas que destaca este economista figuran la reforma laboral, "que reduce drásticamente la temporalidad: los contratos indefinidos pasan de ~10% a más del 40%", o la revalorización de las pensiones conforme al IPC, "blindando el poder adquisitivo tras años de congelaciones".

Lo que ha conseguido Pedro Sánchez

Son muchos los logros de Pedro Sánchez en el Gobierno que destaca Julen Bollain en su publicación de X. A continuación ofrecemos las más destacados: