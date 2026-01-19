Confirmado por la Policía Nacional: si te llega un Bizum por error de un desconocido no lo devuelvas y haz esto inmediatamente

Los ciberestafadores nunca descansan y siempre se adaptan a las nuevas tecnologías y modas. Uno de los recursos más rápidos para enviar dinero a otra persona en España es a través de Bizum, una función que está incluida en la propia aplicación del banco, pero que también puede dar lugar a una estafa.

Habitualmente se utiliza para enviar dinero y solo se necesita el número de teléfono del destinatario y de varios tipos. Uno de ellos es el llamado "Bizum inverso", que consiste en que la víctima recibe una solicitud de dinero, maquillándola como un ingreso verídico y legítimo. Para caer en ella, hacen creer a la víctima que se trata de un trámite habitual y al autorizar el pago se pierde el dinero.

La Policía Nacional ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok, @policia, en el que advierte sobre esta estrategia. "¿Te ha llegado un Bizum de alguien que no conoces? Cuidado", ha comentado.

El Bizum erróneo

La agente de policía advierte de que, normalmente, "te envían un Bizum y luego te piden que lo devuelvas diciendo que fue un error". Recalca la importancia de tener en cuenta que el dinero podría venir "de una cuenta robada" y si, se devuelve, "puedes perderlo".

"No devuelvas Bizum a desconocidos y si has sido víctima de esta estafa, contacta con tu banco y denuncia", ha concluido la policía. Realmente, es un engaño difícil de ejecutar porque el banco pocas veces suele devolver el dinero de esta función.

Tipo de estafas con Bizum

Hay varios métodos que los estafadores emplean según crean conveniente para que sus víctimas caigan en la trampa, según ha informado el Instituto Tecnológico de la Empresa (ITEM).

Bizum inverso: hace creer a la víctima que recibe un pago, pero en realidad está autorizando enviar dinero desde su cuenta.

hace creer a la víctima que recibe un pago, pero en realidad está autorizando enviar dinero desde su cuenta. Bizum de desconocidos: un error que puede costar caro.

un error que puede costar caro. Maleta boliviana: alguien te contacta diciendo que está en el extranjero con la maleta inmovilizada en el aeropuerto y te solicitan envíos de dinero para "desbloquear" las maletas.

alguien te contacta diciendo que está en el extranjero con la maleta inmovilizada en el aeropuerto y te solicitan envíos de dinero para "desbloquear" las maletas. Un enlace del banco: te envían un mensaje haciéndose pasar por tu banco y alegando un problema de seguridad, te hacen entrar en un enlace y acreditarse en su (falsa) cuenta bancaria.

Cómo evitarlas

La propia página de Bizum ha dado una serie de recomendaciones para evitar estas estafas.