El presidente del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, apunta a esta posible causa del accidente
Habló en una entrevista en la Cadena SER.
El secretario general del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, contó a última hora de este domingo en una entrevista en la Cadena SER cuáles podían ser las posibles causas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz y que ha dejado ya al menos 39 fallecidos y más de 73 heridos.
Aunque mantuvo la prudencia en todo momento, Escudero fue preguntado por las causas del accidente. "Cualquier cosa que digamos es especular, pero habrá que prestar atención a las ruedas del tren de Iryo, a las pestañas, al carril y a cómo estaba la infraestructura, las soldaduras, material, etc. A partir de ahí se empezarán a sacar conclusiones".
Sobre la maniobra que se hace en zonas como esa, explicó que es un espacio para realizar adelantamientos: "Como hay trenes a más velocidad y otros a menos se utiliza para hacer adelantamientos. Se aparta el tren para que pase el que viene detrás, porque viene a más velocidad, y para eso hay desvíos habilitados a los dos lados de la estación para hacer esa operación".
Este lunes ya ha trascendido que en el mes de junio del 2025, hace casi 7 meses, se registraron dos incidencias en el trazado ferroviario a su paso por esa localidad cordobesa, tal y como se recoge en una respuesta escrita y remitida por el Gobierno al Senado a instancias de una pregunta del PP.
¿Qué se sabe hasta ahora?
- Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas.
- De momento, el suceso deja al menos 39 muertos y 73 heridos, 24 de ellos graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.
- En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.
- El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud.
- El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.
- La principal hipótesis apunta a un fallo del material, tanto del tren como de la infraestructura.
- El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.