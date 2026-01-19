Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El presidente del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, apunta a esta posible causa del accidente
Virales
Virales

El presidente del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, apunta a esta posible causa del accidente

Habló en una entrevista en la Cadena SER. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Vista aérea este lunes de los trenes accidentados ayer domingo cerca de Adamuz (Córdoba).
Vista aérea este lunes de los trenes accidentados ayer domingo cerca de Adamuz (Córdoba).EFE

El secretario general del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, contó a última hora de este domingo en una entrevista en la Cadena SER cuáles podían ser las posibles causas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz y que ha dejado ya al menos 39 fallecidos y más de 73 heridos. 

[Última hora del descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, en directo]

Aunque mantuvo la prudencia en todo momento, Escudero fue preguntado por las causas del accidente. "Cualquier cosa que digamos es especular, pero habrá que prestar atención a las ruedas del tren de Iryo, a las pestañas, al carril y a cómo estaba la infraestructura, las soldaduras, material, etc. A partir de ahí se empezarán a sacar conclusiones".

Sobre la maniobra que se hace en zonas como esa, explicó que es un espacio para realizar adelantamientos: "Como hay trenes a más velocidad y otros a menos se utiliza para hacer adelantamientos. Se aparta el tren para que pase el que viene detrás, porque viene a más velocidad, y para eso hay desvíos habilitados a los dos lados de la estación para hacer esa operación".

Este lunes ya ha trascendido que en el mes de junio del 2025, hace casi 7 meses, se registraron dos incidencias en el trazado ferroviario a su paso por esa localidad cordobesa, tal y como se recoge en una respuesta escrita y remitida por el Gobierno al Senado a instancias de una pregunta del PP.

¿Qué se sabe hasta ahora?

  • Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas.
  • De momento, el suceso deja al menos 39 muertos y 73 heridos, 24 de ellos graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.
  • En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.
  • El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud.
  • El presidente de Renfe ha explicado que no se excedió el límite de velocidad de 250 kilómetros por hora: iban a 205 km/h y a 210 km/h.
  • La principal hipótesis apunta a un fallo del material, tanto del tren como de la infraestructura.
  • El tren Iryo había pasado su última revisión hace 4 días y no superaba los cuatro años de antigüedad.
Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Virales