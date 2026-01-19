Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El tren Iryo siniestrado en Adamuz había pasado su última revisión hace 4 días
El tren Iryo siniestrado en Adamuz había pasado su última revisión hace 4 días

Desde la compañía indican que están a total disposición para colaborar y facilitar información a la comisión de investigación.

Antón Parada
Siniestro tras el descarrilamiento de un tren Iryo que ha impactado con un Alvia en Adamuz (Córdoba, Andalucía).
Cuatro días, ése fue el lapso de tiempo entre el fatal accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) y la última revisión a la que fue sometido el tren Iryo que descarriló e impacto con un tren Alvia. Concretamente, había sido revisado el pasado 15 de enero, contando con una fecha de fabricación data en 2022, según la información que ha remitido la compañía.

En esa misma línea, la compañía ha explicado en un comunicado que mantiene diálogo constante con todas las instituciones implicadas en la respuesta a esta tragedia, es decir el Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba. 

Desde Iryo también agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento en el lugar del suceso. Y han adelantado que se ponen a total disposición para colaborar y facilitar información a la comisión de investigación que se encargará de arrojar luz sobre lo sucedido.

La recta del tramo ferroviario había sido renovado en mayo

No solo el tren en cuestión había sido revisado recientemente, también hacía menos de un año que el tramo de vía donde se ha registrado el fatal accidente, una recta, había sido renovada. Concretamente, esos trabajos de renovación concluyeron el pasado mes de mayo. Este es un factor que ha llevado al propio ministro de Transportes, Óscar Puente, a indicar que se trata de un "accidente muy extraño" y "difícil de explicar". Cabe destacar que el valor de las actuaciones realizadas equivale a 700 millones de euros.

Desde la compañía del tren de alta velocidad que descarriló también han enviado a sus responsables al lugar de los hechos. El primero fue el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, quien anoche visitó el lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno. El presidente de la compañía, Carlos Bertomeu, estaba de camino a primera hora de esta mañana.

¿Qué ha pasado en Adamuz?: claves rápidas

  • Un tren Iryo circulaba desde Málaga a Madrid cuando descarriló sus últimos tres vagones en una recta, cerca de las 19:45 horas.
  • De momento, el suceso deja al menos 39 muertos y 73 heridos, 24 de ellos graves. En el primer tren había 317 pasajeros a bordo.
  • En ese momento, un tren Alvia que circulaba desde Madrid hacia Huelva recibe el impacto de los vagones descarrilados del Iryo, con 200 personas a bordo.
  • El golpe provoca que dos vagones del Alvia se precipiten por un talud.
