El aviso de EEUU que enciende todas las alarmas: Putin sopesa un ataque "limitado" para poner a prueba a la OTAN

El presidente ruso Vladimir Putin sonríe durante su encuentro con la selección nacional de boxeo en el Kremlin, el 22 de abril de 2026, en Moscú.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han advertido a sus aliados de que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría estar considerando llevar a cabo acciones provocadoras contra el territorio de la OTAN, y lo haría entre el otoño de 2026 y los próximos años. El objetivo de Moscú, según ha adelantado The Wall Street Journal, no sería desencadenar una guerra abierta a gran escala contra el bloque, sino someter a un examen directo la determinación y la unidad de los países miembros.

Las posibles hipótesis manejadas por el espionaje norteamericano abarcan un abanico que va desde ciberataques de gran alcance y operaciones encubiertas hasta sabotajes o incluso una incursión militar terrestre de alcance limitado en países del flanco este, como las repúblicas bálticas o Polonia.

Este nuevo diagnóstico supone un giro significativo en el análisis de Washington. Hasta hace poco, la postura oficial de los analistas estadounidenses sostenía que Moscú evitaría cualquier provocación deliberada contra la Alianza Atlántica mientras se mantuviera inmerso en la sangrienta guerra de desgaste en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Sin embargo, el cálculo de riesgo en el Kremlin parece haber cambiado, indica el WSJ. Según fuentes gubernamentales estadounidenses citadas por la prensa en Washington, la persistencia de la presión política interna en Rusia y la incertidumbre sobre el compromiso a largo plazo de Estados Unidos con la seguridad europea habrían llevado a Putin a considerar formas de poner a prueba el compromiso del Artículo 5, la cláusula que establece que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque contra todos.

Expertos citados en los informes de inteligencia señalan que, mediante una incursión de bajo perfil, Moscú intentaría situar a la Alianza ante un dilema estratégico: aceptar una pérdida territorial menor sin activar una respuesta militar masiva, o arriesgarse a una escalada bélica directa.

De no producirse una respuesta unánime, el Kremlin lograría demostrar que la garantía de defensa colectiva resulta vulnerable. Es uno de los mayores sueños de Putin.

Un patrón de "guerra híbrida" en aumento

El aviso de Washington llega tras una serie de incidentes recientes en suelo europeo que las autoridades occidentales atribuyen a la creciente campaña de operaciones híbridas promovida por Moscú. Por ejemplo, en Alemania, se ha tenido noticia de un reciente hallazgo de un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, que la inteligencia norteamericana atribuye a los servicios rusos.

Rumanía y Polonia son dos de los países que han sufrido repetidas violaciones del espacio aéreo por parte de drones y misiles rusos dirigidos contra infraestructuras ucranianas que acabaron impactando o sobrevolando territorio aliado. Siguen, sin cesar, sin causar daños, pero sí alarma.

A eso se suman varias campañas de sabotaje: se ha detectado un incremento sostenido de ataques cibernéticos, interferencias de señales GPS y actos de sabotaje en diversos puntos de Europa central y septentrional.

El secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, ha advertido de que Europa ya se encuentra en la línea de fuego de estas tácticas híbridas, urgiendo a los Estados miembros a acelerar el rearme y el refuerzo de sus fronteras terrestres y cibernéticas.

Así intimida Rusia a Europa: de guerras híbridas y provocaciones peligrosas Las violaciones del espacio aéreo en el este o el misterio de los drones que han cerrado aeropuertos en Dinamarca y Noruega acrecientan la angustia. Rusia se desmarca, mientras la OTAN y la CE se debaten entre las palabras y las acciones.

Desgaste en Ucrania y tensiones políticas

La hipótesis de un desafío a la OTAN se produce en un momento de enorme desgaste para las fuerzas armadas rusas. Según estimaciones de la CIA citadas en los informes, Rusia continúa sufriendo bajas masivas en Ucrania -alrededor de 30.000 mensuales-, donde el uso intensivo de drones con inteligencia artificial por parte del ejército ucraniano ha reducido drásticamente la esperanza de vida de los nuevos reclutas rusos en el frente.

Pese a estas pérdidas y al estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, Putin buscaría un golpe de efecto geopolítico fuera de Ucrania.

A ello se suma la compleja coyuntura en el seno de la propia Alianza Atlántica. El debate político en Estados Unidos sobre el coste de la ayuda militar y el papel de Washington en la OTAN -así como la presión sobre las reservas de munición occidentales tras los suministros a Ucrania y otros focos de conflicto- es percibido en Moscú como una ventana de oportunidad para ensayar fisuras entre los socios transatlánticos.

Frente a estas revelaciones, portavoces militares de la OTAN evitaron hacer comentarios sobre informes confidenciales de inteligencia, pero subrayaron que la Alianza se encuentra preparada para responder ante cualquier contingencia. "La OTAN está vigilando de cerca la situación y mantenemos la máxima preparación para disuadir y defender cada centímetro de territorio aliado", señaló un portavoz militar del bloque al diario norteamericano.

Desde el ámbito analítico y editorial, analistas en Washington destacan que la mejor manera de desincentivar cualquier provocación de Moscú sobre el flanco este es reforzar de inmediato la capacidad defensiva de los países limítrofes y consolidar un apoyo firme e ininterrumpido a Ucrania, enviando una señal inequívoca de que la cohesión aliada sigue siendo inquebrantable.