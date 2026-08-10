Preocupación en Seguridad Nacional por la ubicación de una fábrica china junto a la infraestructura naval militar en Ferrol

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el vicepresidente de SAIC, Wu Bing, en la recepción del primer buque transportador del gigante automovilístico chino, el 9 de julio de 2026, en Ferrol.

Las alarmas de los estamentos de la defensa nacional y de los servicios de inteligencia españoles se han encendido a causa de los planes para implantar un centro fabril asiático en las inmediaciones del complejo naval ferrolano. Según ha adelantado el diario El País, tanto el Ministerio de Defensa como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) observan con gran recelo la futura instalación de una planta industrial vinculada al gigante automovilístico chino SAIC Motor en la dádiva exterior del puerto de Ferrol (A Coruña).

Las autoridades encargadas de la seguridad del Estado muestran una honda preocupación por la posibilidad de que estas dependencias comerciales sirvan de cobertura para labores de interceptación o espionaje sobre la infraestructura militar y la planta del astillero público Navantia.

En estas instalaciones se construyen y mantienen las fragatas de última generación de la Armada española -como las series F-100 y F-110-, equipadas con tecnología de combate altamente sensible y sistemas de radar de procedencia estadounidense.

El conglomerado asiático, propietario de la marca de vehículos MG, contempla erigir en el litoral gallego su primera base productiva dentro del continente europeo. La iniciativa empresarial implica un desembolso estimado en 200 millones de euros, la generación de unos mil puestos de trabajo directos y un volumen de fabricación anual de aproximadamente 120.000 automóviles eléctricos, una estrategia dirigida a evitar las barreras arancelarias de hasta el 45% fijadas por la Unión Europea (UE) para las importaciones del sector, expone la información del especialista en Defensa del diario del Grupo Prisa, Miguel González.

Sin embargo, los expertos de la inteligencia militar subrayan que la escasa separación física -apenas unos cinco kilómetros- entre la parcela elegida y el arsenal militar otorga una posición privilegiada para la supervisión del tráfico naval, la recopilación de frecuencias radáricas y el rastreo de movimientos tácticos en la zona.

Rechazo a ubicaciones alternativas

Tal como señala la información revelada por el medio citado, a la multinacional china se le presentaron previamente otras alternativas portuarias desprovistas de condicionantes estratégicos de defensa, entre ellas los recintos de Vigo o Gijón. A pesar de estas ofertas, la firma insistió en priorizar el terreno ferrolano.

Un patrón de localización similar se ha observado en el continente americano, donde el mismo grupo automotor proyectó instalaciones en las proximidades de instalaciones navales militares estratégicas de Estados Unidos cerca de San Diego.

La advertencia de los organismos de contrainteligencia contrasta con la recepción política favorable que había tenido el proyecto hasta la fecha. Tanto el Ejecutivo central como el Gobierno autonómico de Galicia celebraron inicialmente el desembarco del capital asiático tras las gestiones institucionales llevadas a cabo en territorio chino para atraer inversiones de calado industrial a la región.