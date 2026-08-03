Un fragmento de cuatro toneladas de un cohete de SpaceX se estrellará contra la Luna y creará un nuevo cráter

Muchos millones de aficionados a la astronomía (y no menos curiosos) preparan sus gafas especiales para el eclipse de la próxima semana. De entre ellos, quizá un grupo amplio no sepa que días antes habrá otro momento 'impactante' a nivel espacial.

El protagonista no será sino un cohete de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk. Y su efecto será inmediato: se espera que este miércoles 5 de agosto la Luna tenga un nuevo cráter... por culpa del Falcon 9, un cohete lanzado en enero del pasado año.

Los técnicos han adelantado que se tratará de un agujero de unos 30 metros de diámetro por 5 metros de profundidad. Eso, dadas las dimensiones del satélite terrestre no será más que "una picadura de mosquito", como aclara a Actu.fr Gilles Dawidowicz, vicepresidente de la Sociedad Astronómica de Francia.

El contacto previsto para el miércoles se producirá a una velocidad de 8.750 km/h y provocará no solo un pequeño cráter en la inmensa superficie de la Luna, sino una nube de polvo lunar y un destello brillante. El cohete Falcon 9, o mejor dicho, el fragmento de la aeronave que impactará será una enorme masa de "algo más de 4 toneladas", prosigue Gilles Dawidowicz.

El impacto será sonado, en todo caso, y puede resultarle muy útil a la ciencia, por poco habitual. Lo normal en los cohetes es que sus distintas partes se desintegren al entrar en la atmósfera en su camino de vuelta a la Tierra, pero dado que la Luna no tiene atmósfera, es imposible que se produzca esta desintegración.

Lo que también advierte el experto en su entrevista con el medio francés es que el impacto será apenas visible por producirse "en el límite que separa la cara visible de la cara oculta de la Luna... Pase lo que pase, el destello, que durará unos pocos milisegundos, será prácticamente invisible sin instrumentos".