Defensa cancela permisos de militares en Ceuta ante la amenaza de otro cruce de frontera

Sid Ahmed Dib, argelino de 23 años, es ayudado por soldados españoles y la Cruz Roja, tras cruzar a nado la frontera hasta la playa de El Tarajal (Ceuta).

Máxima alerta en la frontera de España y Marruecos en Ceuta, donde no se aparta la vista de la la convocatoria masiva para repetir el cruce a nado de finales del pasado julio, el mayor de la historia con unos 80.000 migrantes. La misma campaña que vuelve a tomar las redes sociales marroquíes, con mayor difusión y amplitud, pero que ha estado siendo monitorizada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Civil. Los servicios de la Inteligencia española ya daban la pasada semana total credibilidad a un nuevo intento para este fin de semana.

Según adelanta la Cadena SER, con la vista puesta en lo que pueda ocurrir el próximo sábado 15 de agosto, el Ministerio de Defensa ha dado orden de cancelar todos los permisos del personal militar que se encuentra desplegado en la ciudad autónoma ceutí. Una medida que aterriza en pleno de mes de agosto y que afectará a sus libranzas especiales.

Tal y como recoge el citado medio radiofónico, la Comandancia General de Ceuta ha dado la orden a todos sus militares para que estén disponibles, sin excepción, en dichas fechas. Todo ello teniendo en cuenta que el propio CNI no descartaba que, ante la pérdida del factor sorpresa, las personas tras los planes del nuevo cruce de la frontera los adelantasen.

Un correo el domingo por la tarde alertando de las "necesidades del servicio"

Según el documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, la notificación de la suspensión de los permisos especiales llegó ayer, domingo, a las 18:26 horas en forma de un correo electrónico que llevaba el asunto 'Cancelación de los permisos' y que está rubricada por el jefe de la Comandancia General de Ceuta.

De esta forma, quedan cancelados todos los permisos, salvo "casos excepcionales, debidamente justificados". La razón que se esgrime en dicha comunicación alude a "necesidades del servicio que obligan a incrementar las actividades de las unidades desplegadas en Ceuta" ante la "crisis migratoria".

Las unidades afectadas son las siguientes:

Unidad de Logística.

Batallón del Cuartel General de la Comandancia de Ceuta.

Grupo de Regulares de Ceuta 54.

Regimiento de Caballería Montesa 3.

Regimiento de Ingenieros.

Regimiento de Artillería 30-

Servicios sanitarios de la COMGECEU.