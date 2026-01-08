El Gobierno celebra el acuerdo para reparar a las víctimas de abusos: "El Estado decide la indemnización, la Iglesia católica la paga"
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que el Estado "no pondrá ni un céntimo".
"El Estado decide la indemnización y la Iglesia católica la paga". Esta es, según el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, la "clave" del acuerdo que ha firmado el Gobierno con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que ya no pueden acudir a la vía judicial. "Es un paso indiscutible, un paso que hace justicia; hoy saldamos una deuda. Después de décadas de silencio y olvido, pasamos a una reparación justa y abonada por la Iglesia", ha celebrado Bolaños tras la firma del pacto.
Este acuerdo es, según Bolaños, la "respuesta necesaria" que pidió el Defensor del Pueblo en el informe que realizó en 2023 acerca de la pederastia en la Iglesia, unos crímenes "ocultados y negados" por la jerarquía eclesiástica durante décadas. Aquel proyecto, de 770 páginas, no solo recogía el testimonio de 487 víctimas, sino que solicitaba también la creación de un fondo estatal para compensarlas. "Hoy damos cumplimiento al informe", ha reiterado el ministro de Justicia, que ha destacado en varias ocasiones que la reparación "será a cargo de la Iglesia". "El Estado no pondrá ni un céntimo", ha destacado.
El acuerdo alcanzado ofrece la posibilidad de que las víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica puedan solicitar la reparación que merecen al no poder hacerlo ya a través de la vía judicial. Hablamos, ha recordado Bolaños, de "centenares de víctimas cuyos abusos se produjeron hace lustros, décadas, abusos que ya estaban prescritos". "Las víctimas, en muchas ocasiones, no tenían más que su propio testimonio; los abusadores, los pederastas, habían fallecido o eran personas muy mayores", ha denunciado. Además, en la mayor parte de las veces la Iglesia ni siquiera investigó los abusos. "Se taparon, se encubrieron", ha dicho Bolaños.
El acuerdo alcanzado por el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos supone la creación de un sistema mixto Iglesia-Estado "para llevar a cabo las reparaciones", que se resume en lo siguiente:
- El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación a la que podrán acudir las víctimas "con todas las garantías de intimidad, protección de datos y acompañamiento". Esta unidad organizará, ayudará y dará soporte para presentar la solicitud de reparación.
- La solicitud de reparación se trasladará a una Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que será la encargada de establecer "la reparación justa y adecuada"; una reparación que puede ser económica, moral, restaurativa, psicológica "o de las cuatro formas simultáneamente". La propuesta del Defensor del Pueblo se trasladará a la víctima y a la Iglesia.
- Si la propuesta del Defensor del Pueblo "merece conformidad de la víctima y de la Iglesia", entonces este último organismo abonará lo que se haya decidido.
- Si la propuesta del Defensor del Pueblo no es bien recibida por parte de la víctima o de la Iglesia, se creará una Comisión Mixta con la participación del Estado, la Iglesia y las asociaciones de víctimas donde se tratará de "llegar a un acuerdo para la reparación adecuada y justa". Si en esta Comisión no se alcanzara un acuerdo, "prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo".