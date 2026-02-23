El diagnóstico de un experto en psicología sobre Trump: "Sus impulsos controlan el mundo porque no tiene lóbulos frontales"

Donald Trump, el 20 de febrero de 2026 en una rueda de prensa sobre los aranceles.

El mundo ya está acostumbrado al comportamiento de Donald Trump, entre la fanfarronería, el capricho, el 'aquí mando yo' y la rabieta. Como muestra, lo que acaba de ocurrir con los aranceles: si el Tribunal Supremo los declara ilegales, él va y pone uno universal del 10%. Y horas después, lo sube al 15. Toma dos tasas.

Hay quien va más allá y trata de descifrar su mente. Es el caso del doctor John Gartner, psicólogo y ex profesor de la Facultad de Medicina Johns Hopkins de Estados Unidos.

En un podcast de The Daily Beast, el especialista se ha referido a la "falta de control de los impulsos" de una de las naciones más poderosas del mundo.

"El yo de Donald Trump ahora controla el mundo, porque no tiene lóbulos frontales", afirma de manera rotunda.

"No tiene asesores. No tenemos Constitución. No tenemos pesos y contrapesos. Es como si todo emanara de su yo, y no hay nada que pueda evitar que un impulso en su cerebro perturbado se convierta en una guerra", sostiene.

La reacción de la Casa Blanca

The Daily Beast contactó con la Casa Blanca para pedir comentarios al respecto. El portavoz Davis Ingle respondió... y de qué manera.

"Mientras que el desquiciado y fracasado Daily Beast hace que sus becarios esnifadores de pegamento difundan teorías de la conspiración infundadas de un médico caído en desgracia, el presidente Trump prioriza al pueblo estadounidense", fue su respuesta.

Su diagnóstico: narcisismo maligno

Con anterioridad, Gartner había asegurado que Trump tiene un "trastorno de personalidad raro y grave llamado narcisismo maligno". Como argumentó, esto es especialmente peligroso en determinados casos, "cuando un narcisista maligno toma el control de la sociedad y establece un nuevo conjunto de normas".

"Establece una nueva realidad a través de la propaganda y básicamente lleva a todo el país a su psicosis", explicó.