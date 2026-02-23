Gabriel Rufián pone encima de la mesa qué debería salir sobre el 23-F: "Lo demás será un salseo"

Rufián junto a una imagen del 23F donde se ve a Tejero

Se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23-F y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido hacer un anuncio importante al respecto: se van a desclasificar todos los documentos que hay sobre ese día.

En sus redes sociales, el mandatario español ha subrayado que con esta desclasificación "se salda una deuda histórica con la ciudadanía", puesto que "la memoria no puede estar bajo llave".

"La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino", ha dicho concretamente Sánchez.

Junto al texto hay un vídeo del escritor Javier Cercas —y autor del libro Anatomía de un instante— donde le pide al presidente que de una vez publique estos archivos para acabar con las especulaciones.

Esta decisión llega después de que partidos como el PNV o EH Bildu apretasen al PSOE para acabar de una vez con la llamada Ley de Secretos Oficiales norma que data del franquismo (1968) y regula los archivos confidenciales que no pueden revelarse a la opinión pública, en teoría, por motivos de seguridad nacional.

La valoración de Rufián

Tras conocerse la noticia, Gabriel Rufián ha salido a X a decir cuál debería ser el objetivo de esta desclasificación para que tenga algo de sentido y no sea un simple "e interesante" salseo.

"En cuanto a la desclasificación del 23F. Debería ser: 1) El sumario (para saber la trama militar real). 2) La llamadas que entraron y salieron del Congreso (para saber la trama civil real)", ha señalado el dirigente de ERC.

Y ha añadido finalmente el dirigente catalán: "Lo demás será un salseo (interesante pero ya sabido). Pd. Y ya tocaba. Que se iba iba a saber antes quién mató a Kennedy que quién montó el 23F".