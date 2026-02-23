Cambio de hora 2026 en España: cuándo se pasa al horario de verano

Las altas temperaturas que se han registrado en varias zonas de España este fin de semana invitan a pensar en la primavera, en las terrazas tomando una cerveza o un refresco disfrutando de los rayos de sol.

Y es que la primavera viene acompañada de un ritual que se repite año tras año: el cambio de hora. Si bien se ha hablado mucho en los tiempos del fin de esta práctica, la realidad es que, de acuerdo al calendario publicado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el horario de verano en España en 2026 tendrá lugar el próximo 29 de marzo.

A pesar de que falta todavía más de un mes para que se produzca, esta modificación de los relojes ya se ha empezado a buscar. Así lo refleja la plataforma Google Trends, que registra tanto ayer como en la mañana de hoy picos de búsqueda por la palabra clave 'cambio de hora'. También registra un aumento de búsquedas secundarias tales como 'qué día es el cambio de hora en España', 'cuándo es el cambio de hora de verano' o 'cuándo es el próximo cambio de hora', entre otros.

Captura de Google Trends sobre el 'cambio de hora'. GOOGLE TRENDS

Cambio de hora de verano 2026

En este caso, el cambio al horario de verano implica adelantar los relojes, por lo que en la madrugada del 29 de marzo, domingo, a las 2:00 serán las 3:00. Para muchos, esta modificación sentará mal al reducirse una hora de sueño el fin de semana, si bien para otros compensará el hecho de tener más horas de luz solar.

Este cambio horario se introdujo en España en 1918. Suele coincidir con el aumento de temperaturas y la menor frecuencia de precipitaciones. En otoño, pasa justamente lo contrario. Según el calendario vigente, el domingo 25 de octubre se atrasará una hora: a las 3:00 volverán a ser las 2:00.

El asunto ha generado debate en diferentes países, entre ellos España, que aboga por mantenerse en el horario de verano. La decisión final ha quedado en manos de los gobiernos de la Unión Europea.