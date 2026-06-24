El juez Calama cita al empresario Julio Martínez, para el 21 de julio, por el 'caso Plus Ultra'

El empresario Julio Martínez, en la comisión de investigación en el Senado del 'caso Koldo'.

El juez que investiga el caso Plus Ultra ha citado al empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y considerado "lugarteniente principal y figura visible" de la trama, el 21 de julio para declarar en la Audiencia Nacional como imputado.

Julio Martínez Martínez está considerado por el juez instructor como el "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente del Gobierno, y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos".

La consultora Análisis Relevante, que él administra, aparece en la causa como una de las empresas clave del caso. El juez la califica de "instrumental" dentro de una estructura financiera para canalizar fondos de otras empresas hacia Zapatero y su entorno. El expresidente recibió de ella 490.780 euros entre 2020 y 2025; y la empresa de sus hijas, What The Fav, 239.755 euros.

Una semana después de Zapatero

Justo una semana después de que el también exlíder socialista declarase como investigado en la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama ha dictado una providencia en la que emplaza a Julio Martínez a comparecer el 21 de julio a las 09:00 horas.

Su testimonio puede ser determinante en una investigación que ya se ha dirigido también contra las hijas del expresidente del Gobierno y su secretaria, y en la que el juez sitúa a Zapatero en el "vértice" de una presunta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de supuestas comisiones. Unos hechos que el exlíder socialista niega de plano.

Julio Martínez tendrá que explicar los trabajos que realizaba su empresa y la naturaleza de los pagos que efectuó a Zapatero y a sus hijas.

Según la tesis del juez, la actividad de esta empresa no respondería "a una lógica empresarial autónoma, sino a un patrón de recepción y redistribución de recursos que coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas", como el préstamo público de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021.

"La intervención de Análisis Relevante revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos, y canalizar fondos procedentes de sociedades con intereses en la obtención de ayudas públicas hacia miembros de la red", señalaba el juez en el auto de imputación a Zapatero.

Martínez Martínez, a quienes directivos de Plus Ultra se referían como el "lacayo" de Zapatero, controlaba -según la investigación- un entramado de 39 mercantiles entre 2020 y 2024, veinte de ellas ahora inactivas; y un informe policial identificó una mercantil presidida por él y radicada en Islas Vírgenes Británicas.

Unos días después de la imputación de Zapatero, este empresario cambió de defensa y fichó a la conocida abogada María Dolores Márquez de Prado, que representó hace años a la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, en el caso Gürtel.