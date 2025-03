El ministro de Industria, sobre Altri: "Estamos en la posición de tramitar como cualquier otro proyecto"

El Ministerio de Industria se ha pronunciado este viernes sobre el caso del proyecto de la multinacional lusa Altri para levantar una macrofactoría de pasta de celulosa y fibra textil en Palas de Rei (Lugo). Una iniciativa que está recibiendo una fuerte contestación social y de la que la Xunta de Galicia ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), con su publicación hoy en el Diario Oficial de Galicia.

El ministro Jordi Hereu ha respondido a las preguntas de la prensa, durante unas declaraciones tras un encuentro con el director ejecutivo de CELSA en Barcelona. Lo ha hecho mostrándose cauteloso, al tratarse de una iniciativa que opta a entrar en los fondos del PERTE de descarbonización, y recordando que todavía está siendo analizado.

En esa línea, el titular de Industria ha apuntado que "Altri es un proyecto industrial sobre el que el Ministerio de Industria está tramitando como hacemos con muchos otros proyecto industriales" y que "está en proceso de análisis técnico". Con todo, no ha obviado que "saben que es un proyecto sobre el que hay mucho debate social". Así, ha afirmado que "nosotros estamos en la posición de tramitar como cualquier otro proyecto industrial. Por tanto, no tengo nada más que añadir".

La Xunta de Galicia aprueba la Declaración de Impacto Ambiental a la macrocelulosa de Altri: la pelota, en el tejado del Gobierno El Gobierno del popular Alfonso Rueda continúa allanando el camino al socialmente contestado proyecto de la multinacional portuguesa, que deberá contar igualmente con las licencias y permisos legales. Todos los ojos apuntan ahora a la decisión que se tome en el Ministerio de Industria, la postura que defienda Transición Ecológica o la última palabra de Bruselas.

Hereu: "Unos dicen que 'no' sea lo que sea, otros dicen 'sí' sea lo que sea"

No obstante, y sin citar a nadie concretamente, ha marcado distancias entre sus defensores y detractores. "Unos dicen que 'no' sea lo que sea, otros dicen que 'sí' sea lo que sea", ha señalado Hereu de un proyecto que conforma la gran iniciativa industrial de la Xunta post-Feijóo y que el propio mandatario gallego, el popular Alfonso Rueda, ha manifestado que se trata de una oportunidad que no se puede dejar. El mismo proyecto que reunió a decenas de miles de personas en la compostelana Praza de O Obradoiro pidiendo su retirada.

"Le toca ahora al Gobierno central mover ficha" Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia

Con todo, lo cierto es que el día de hoy ha sido clave en el recorrido del proyecto de la multinacional para su viabilidad. Una vez conseguido el permiso de Augas de Galicia y contar con una DIA positiva, ahora la cuestión pasa del plano autonómico al estatal y será el Ministerio de Industria el que deberá tomar una decisión. Y en esa línea se ha pronunciado Rueda este viernes. "Le toca ahora al Gobierno central mover ficha. Decía que en función de si los informes eran favorables o no actuarían en consecuencia con respecto a la financiación y a la conexión eléctrica necesaria", ha expresado el popular.

Cabe recordar que una de las claves de esta megafactoría, -que emplearía para sus procesos tanto volumen de agua como el que consume a diario toda la provincia lucense con un posterior tratamiento-, pasa por la necesidad imperiosa de fondos públicos para su viabilidad. Desde la firma lo dejaron claro desde el principio, sin esa financiación millonaria, no se podría ejecutar la construcción.