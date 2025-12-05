El PP arranca la campaña extremeña temeroso de Vox: "Antes apuntábamos a los 32 escaños. Ahora, llegar a 30 sería un logro"

La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la pegada de carteles de la camapaña electoral.

La campaña de las elecciones extremeñas del 21-D arrancó este jueves por la noche con un escenario común en todas las encuestas: la popular María Guardiola ganará los comicios autonómicos, pero dependerá una vez más de Vox para formar gobierno. Mientras, el PSOE sufre por la debilidad de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, algo que intentará suplir con una presencia generosa del presidente del Gobierno y de otros miembros del Ejecutivo en los diferentes mítines.

En un momento en el que la demoscopia aúpa a Vox a resultados récord, la gran duda es con qué fuerza podrá negociar de tú a tú con Guardiola el futuro gobierno extremeño. Sectores del PP reconocen en privado su preocupación porque Abascal “pueda tener una posición de gran fortaleza” tras las elecciones. "Cuando se anunciaron las elecciones pensábamos que podríamos estar en 31 o 32 escaños y, ahora, si conseguimos 30 será todo un logro", admiten fuentes del PP autonómico.

Sus encuestas internas también detectan claramente que Vox mejorará los resultados cosechados en 2023, cuando obtuvo cinco escaños, aunque no llegará ni mucho menos a lo que pronosticaba el CIS la semana pasada (de diez a doce representantes). “Eso fue para movilizar a la izquierda”, dicen los populares. De hecho, la baza con la que juegan los populares es que Guardiola se quede lo más cerca posible de la mayoría absoluta (los 33 escaños), para que pueda ser posible la investidura con una abstención de Vox.

El candidato de VOX a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, durante la tradicional pegada de carteles Vicente M Roso

Lo que está claro es que Santiago Abascal se ha tomado muy en serio estos comicios, dado que el líder de Vox lleva un mes viajando constantemente a Extremadura para protagonizar diferentes actos de precampaña. En las dos próximas semanas, su presencia va a ser también muy significativa con muchos mítines junto a su candidato, Óscar Fernández. “¡Si hasta sale en los carteles!”, dicen con cierta sorna en el PP. La estrategia de Abascal es clara: trufar la campaña con temas nacionales y críticas recurrentes a María Guardiola y al PP. Cabe recordar que la presidenta extremeña decidió convocar elecciones una vez que Vox echó por tierra sus presupuestos para el próximo año.

El plan de Guardiola es el inverso, centrarse en la tierra y reforzar el discurso transversal para llevarse el voto de centro e incluso de izquierda. “El PSOE está hundido y hay un trasvase de votos que nos beneficia”, aseguran desde el equipo de la presidenta a El HuffPost. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por hacer una caravana paralela a la de Guardiola, aunque coincidirán en los grandes mítines. Es un modelo que los populares ya han aplicado en anteriores ocasiones para visitar la mayor parte de localidades y asegurarse una fuerte presencia en todas ellas. Además, insisten, la protagonista va a ser siempre Guardiola.

Sin embargo, Feijóo se juega mucho en estas elecciones en un momento de máxima debilidad por el empuje de Vox. Los barones del PP, muy pendientes de lo que ocurra, admiten en conversaciones privadas que afectará “principalmente lo que haga Abascal, si quiere o no entrar en el gobierno". "Esa foto será decisiva”, en palabras de un presidente que también se la va a jugar pronto en unas urnas.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en la tradicional pegada de carteles EFE

El PSOE, mientras, se enfrenta a la posibilidad de que se repita el escenario de 2011 y acabar como segunda fuerza política, aunque en este caso a mucha mayor distancia del PP. Gallardo, con un perfil poco mediático y 'manchado' por su imputación en la causa judicial del hermano de Pedro Sánchez, no parece conectar con el electorado como sí lo hacía Fernández Vara. Tampoco ayuda el desgaste de la marca del PSOE a nivel nacional, en un momento en el que los socialistas siguen batallando contra las incesantes noticias relacionadas con la corrupción.

Pese a todo, los 'pesos pesados' del Gobierno se volcarán para intentar la remontada en las encuestas. Además del inicio de campaña, Pedro Sánchez tiene previsto acudir otras dos veces a Extremadura: el día 14 en Cáceres y al cierre del 19 en Villanueva de la Serena (Badajoz). Y también aportarán su granito de arena María Jesús Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Isabel Rodríguez o el ministro extremeño Carlos Cuerpo.