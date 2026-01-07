El Supremo deniega que Ábalos comparezca mañana en el Senado porque el PP lo solicitó con poco margen

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, en una imagen de archivo en el Congreso.

El Tribunal Supremo ha denegado que el exministro José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, comparezca este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde le citó el PP.

A través de un auto, recogido por Europa Press, el magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, señala que por "la singular premura de la solicitud referida" para que Ábalos comparezca "no es posible otorgar la autorización interesada".

El magistrado precisa, no obstante, que la Cámara Alta podría volver a presentar la solicitud de comparecencia "con tiempo suficiente para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes".

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció a finales de diciembre que la comisión de investigación fijaba para el 8 de enero la comparecencia del exministro.

No al jurado popular

El Tribunal Supremo también ha rechazado este lunes la petición del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para que les juzgue un jurado popular en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos reclamaba además la nulidad de los autos de procedimiento abreviado y apertura de juicio oral ya dictados contra él, de cara al juicio en el que se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel.

Puente responde que la ley reguladora del jurado lo excluye cuando se trata de delitos cuyo enjuiciamiento, como en este caso, venga atribuido a la Audiencia Nacional, aunque por razón del aforamiento de uno de los investigados corresponda al Supremo la instrucción y fases posteriores, como el juicio, de los mismos.

A ello agrega que el escrito del exministro señala con "acierto" que "el aforamiento modifica el órgano judicial ordinariamente competente, pero no el procedimiento".