El ministro Albares confirma que "las operaciones de evacuación" de españoles en Oriente Medio ya están en marcha
Un total de 175 personas se encuentran viajando a Madrid en un vuelo comercial de Etihad, que llegará a la capital en la tarde de este martes.

Javier Hernández
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares en la rueda de prensa tras el Consejo de MInistros
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros de este martes, que ya se han iniciado las operaciones de evacuación de españoles en Oriente Medio.

Según los datos oficiales, en la región que ahora mismo se encuentra sumida en una inestabilidad sin precedentes en las últimas décadas, actualmente hay 175 personas viajando hacia Madrid en un vuelo comercial de Etihad procedente de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), que llegará a la capital española la tarde de este martes.

Por el momento, el ministro no ha podido revelar más información al respecto de las operaciones de evacuación "por motivos de seguridad", ya que se están realizando en varios puntos de distintos países de la región. Por ello, ha informado de que no se aportará más información hasta que hayan terminado todas las operaciones.

Se trata de una tarea muy complicada, ya que hay que realizar la repatriación del mayor número de españoles en el menor tiempo. Sin embargo, la cifra de compatriotas que hay ahora mismo en Oriente Medio se estima en torno a 30.000.

España se suma a Francia, Reino Unido y EEUU

España se suma así a EEUU, que instó la noche del lunes a todos sus ciudadanos a abandonar la región ante el riesgo, a Reino Unido, que hizo lo propio con sus 102.000 compatriotas que están registrados en países del Golfo y otros estados afectados por la guerra contra Irán. De todos ellos, 50.000 británicos se encuentran en Emiratos Árabes Unidos.

En el caso de los países de la Unión Europea, se están produciendo reuniones de urgencia entre embajadores y expertos de la UE para preparar asistencia consular acerca de posibles evacuaciones, y dotando de toda cobertura e información a las embajadas y a los países. Sin embargo, tanto España como otros países como Francia, han comenzado las operaciones de evacuación previamente para proteger a todos sus expatriados y turistas.

