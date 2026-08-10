El aviso de la DGT por el eclipse solar que está llamando mucho la atención: las reacciones no cesan

Todos los focos están puestos en el eclipse solar que se a vivir este miércoles en buena parte de España, algo que no ocurría en la Península Ibérica desde el 30 de agosto de 1905 y que tiene a millones de personas pendientes de lo que vaya a ocurrir en el cielo.

Por ello y para evitar accidentes, la DGT ha colocado mensajes en sus pantallas electrónicas informativas para recordar la importancia de estar pendiente de lo que sucede en la carretera para respetar la seguridad vial.

Sin embargo, ha habido uno de ellos que ha llamado mucho la atención y que se ha hecho viral después de que el tuitero @kritikafull lo compartiera en sus redes sociales. En la imagen que acompaña a esta publicación se puede leer el texto de "no conduzca con gafas de eclipse". "España, ese país", ha ironizado el usuario en un tuit que ha superado ya los 4.000 me gusta y las 80.000 reproducciones.

Este no es el único mensaje que desde la DGT han querido avisar a los conductores, ya que también han puesto otros como "con eclipse no detenerse en el arcén", "con eclipse encender luces de cruce", "con eclipse, atención peatones", "mantener atención a la carretera" y "conduciendo, ni fotos ni vídeos".

Estos seis mensajes los van a ir viendo los conductores en mayúsculas y con letras de colores en los postes y carteles electrónicos. Toda prevención es poca.

Además, la DGT ha apuntado que según un estudio elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, podrían registrarse aumentos del tráfico de entre el 30% y el 100% hacia la franja de totalidad, las zonas de España donde se verá el eclipse al 100%. Esto se traduce en entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales.

Recuerda el organismo que un evento como el eclipse y las posibles distracciones por mirar al cielo conllevan riesgos evidentes. Entre ellos, la DGT establece la concentración de vehículos, especialmente a la finalización de la fase de totalidad, las detenciones improvisadas en la calzada o los arcenes, las distracciones al volante para observarlo o fotografiarlo y la presencia de peatones en la calzada y en las inmediaciones de las carreteras en los puntos de observación.