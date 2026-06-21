A los 15 años construyó un simulador de Boeing 737 en su habitación; ahora las escuelas de vuelo le hacen pedidos

Gabriel Barresi es un joven argentino que ha revolucionado el sector de la aviación gracias a la creación de sus propios simuladores de vuelo. Aunque ahora tiene 28 años y se ha licenciado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), su trabajo empezó con solo 15 años.

Fue a esa edad cuando, en su propia casa, construyó su primer simulador de vuelo. Su afición por la aviación era tal que instaló una cabina de Boeing 737 en su habitación. Un año después, a la edad de 16, ya vendía simuladores a clientes de Escocia y EEUU.

Tal y como recoge la revista digital francesa L'Energeek, Gabriel Barresi ha fundado la empresa VSIM, la cual fabrica simuladores de vuelo profesionales que están competiendo de tú a tú con productos similares de importación. "Contamos con una integración vertical que nos permite competir al mismo precio que los productos importados", asegura el ingeniero aeroespacial.

Sus simuladores de vuelo son adquiridos tanto por aeroclubes y centros de formación como por particulares que buscan mantener actualizados sus conocimientos acerca de los sistemas electrónicos que se utilizan en las aeronaves.

Dos modelos de simuladores de vuelo

En concreto, VSIM fabrica y comercializa dos modelos diferentes de simuladores de vuelo. El primero de ellos es un simulador monomotor que reproduce un avión Cessna 172 con un sistema de aviónica Garmin G1000. Su precio es de entre 14.720 y 15.640 euros y es personalizable.

El segundo modelo es un simulador de doble cabina que reproduce el avión Cessna Citation Mustang. Se encuentra equipado con tecnologías avanzadas como un campo de visión de más de 140 grados y una configuración de tres pantallas 4K. Además, se trata de un simulador que puede funcionar hasta 20 horas al día, por lo que está pensado para ser adquirido por grandes escuelas de formación de pilotos de aviones.