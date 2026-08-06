Una sala con plásticos, un cráneo en una arqueta y 'Dexter' como manual: el crimen del confinamiento que convulsiona Málaga

Captura del vídeo de la Guardia Civil del rastreo en la zona de Alhaurín de la Torre (Mälaga) donde aparecieron los restos de Francisco José Agüera.

El 28 de abril de 2020, mientras la población española permanecía confinada en sus hogares durante los meses más oscuros de la pandemia de covid-19, Francisco José Agüera, de 59 años y vecino de la localidad malagueña de Coín, se desvaneció sin dejar rastro. Durante más de cinco años, su fotografía permaneció colgada en los paneles de la asociación SOS Desaparecidos como una incógnita dolorosa para sus allegados, suspendida en el vacío de un país paralizado por la crisis sanitaria.

Sin testigos, sin pistas inmediatas sobre su paradero y en el silencio generalizado de las calles vacías, el caso amenazaba con convertirse en un expediente olvidado de la crónica negra andaluza. Sin embargo, un macabro hallazgo en el verano de 2025 dinamitó la calma de la comarca del Valle del Guadalhorce y, ahora, arroja resultados.

Vamos a aquel día, cuando operarios del servicio municipal de mantenimiento se encontraban realizando labores rutinarias de desbroce en una parcela de la urbanización Pinos de Alhaurín, a las afueras de Alhaurín de la Torre, también en la provincia de Málaga. Al abrir una arqueta de canalización, descubrieron una bolsa de plástico negra que albergaba en su interior un cráneo humano con traumatismos severos incompatibles con una muerte accidental o natural. La hendidura en el hueso parietal indicaba una violencia brutal, como explica la Cadena SER. Se iniciaba así formalmente la denominada Operación Capibara.

El rastro genético y la red tecnológica

Los análisis osteológicos e ictiológicos a los que fue sometida la pieza por el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, junto con el Servicio de Criminalística a nivel estatal, arrojaron un resultado incontestable: la prueba de ADN confirmaba que el cráneo pertenecía al vecino de Coín volatilizado en abril de 2020. Tenía nombre y apellidos y su fallecimiento había sido una ejecución violenta en los albores del estado de alarma.

A partir de la certeza biológica, los especialistas del Grupo de Homicidios de la Comandancia de Málaga y del Equipo de Policía Judicial de Coín desplegaron un minucioso trabajo de filigrana investigadora. Cruzaron bases de datos telefónicas, reconstruyeron las últimas comunicaciones recibidas por Agüera e inspeccionaron al detalle el entorno más próximo de la víctima, como explica este jueves el diario El País. Las sospechas se estrecharon de manera inexorable sobre un individuo de su círculo cercano de amistades y vecinos.

"El investigado no sólo planificó la muerte de su conocido, sino que acondicionó meticulosamente el escenario del crimen al estilo de los guiones televisivos para erradicar cualquier prueba biológica", exponen los investigadores.

Inspirado en la ficción

La operación culminó el pasado 28 de julio con la detención del sospechoso. Cercado por el acopio de evidencias biológicas, tecnológicas y documentales acumuladas por los agentes, el arrestado terminó por venirse abajo en sede policial y ofreció un desgarrador relato de los hechos. Al fin, confesó haber matado a Agüera en su propio domicilio de Coín y admitió un aterrador nivel de planificación.

Inspirado explícitamente en la popular serie norteamericana Dexter -cuyo protagonista, que trabaja para la policía, forra habitáculos con plásticos para ejecutar a sus víctimas sin dejar rastro de sangre ni huellas genéticas-, el asesino revistió por completo con plástico y cinta aislante una habitación de su vivienda antes de cometer el crimen. En esa estancia, convertida en un auténtico quirófano del horror, descuartizó el cadáver, seccionando los restos con cuidado y empaquetándolos minuciosamente en bolsas de basura selladas.

Tras la confesión del sospechoso, la Benemérita desplegó un amplio dispositivo en varias zonas del término municipal de Alhaurín de la Torre. Equipados con tecnología de vanguardia -incluyendo georradar, unidades de drones para inspección aérea y la unidad de guías caninos especializados en la detección de restos biológicos en fases avanzadas de descomposición-, los investigadores peinaron múltiples parajes señalados por el propio detenido durante las reconstrucciones sobre el terreno.

En dichos emplazamientos, los agentes lograron exhumar y recuperar diversos restos óseos que se encuentran actualmente depositados en el Instituto de Medicina Legal a la espera del cotejo genético definitivo.

Puesto a disposición judicial a finales de la pasada semana, el detenido hizo uso de su derecho a guardar silencio ante la magistrada. La instructora del caso decretó su ingreso inmediato en prisión provisional, comunicada y sin fianza imputado por un delito de homicidio, cerrando así, seis años después, el enigma del crimen de la habitación de plástico.