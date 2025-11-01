Alexandra, profesora en Estados Unidos: "Estoy en las seis cifras anuales y tengo opciones de ascenso que me permitirían aumentar mi sueldo en un 50% más"

No todo el mundo cobra poco, aunque parezca un unicornio. Alexandra López, una joven de Murcia, vive en California, donde trabaja como profesora universitaria. Por extraño que parezca, ha logrado ganar cerca de 120.000 dólares al año, algo que en España habría sido imposible.

Según cuenta ella misma, en España por el mismo trabajo solo habría cobrado unos 35.000 euros anuales, algo que evidencia una brecha enorme. Claro que hay trampa, porque mientras que en España existen los servicios públicos, como la sanidad, en Estados Unidos Alexandra debe costearse todo. Y no es barato.

Lo reconoce ella misma, aunque asegura que con lo que cobra, todavía tiene "margen" para ahorrar. De hecho, hasta se compró un piso gracias a su primer salario, algo que en España habría sido sencillamente imposible. Casi ni para la entrada.

Pese a todo, Alexandra relata que no decidió marcharse solamente porque cobraría más, sino también porque en Estados Unidos dispondría, según comprobó, de mayores oportunidades profesionales gracias a una mayor estabilidad académica.

Aunque estudió en Murcia, antes de asentarse en Estados Unidos, trabajó y viajó por Canadá o Inglaterra. Y allí donde iba veía cómo los trabajos que realizaba le generaban siempre más ingresos que en España.

Por eso, cuando recibió una oferta para ser profesora universitaria en Estados Unidos, no dudó. Estaba estudiando su primer máster, pero aceptó igualmente.

Su caso es el caso de muchas personas que, con una inmensa formación en España, no logran acceder a empleos acordes a todo lo que se han preparado. Y, al final, el problema es que las personas más formadas... Siguen yéndose fuera del país.