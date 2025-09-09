Así abre un cerrajero una puerta bloqueada en apenas 10 segundos y por 50 euros

Salir de casa con prisas es el primer paso para olvidarse de lo más imprescindible. A menudo, antes de cerrar la puerta, hacemos un repaso mental rápido de lo que llevamos en el bolsillo o bolso: móvil, cartera, bonobús o quizás las llaves del coche.

Sin embargo, justo cuando creemos tenerlo todo bajo control, la puerta se cierra de golpe y las llaves de casa se han quedado dentro. En el mejor de los casos, se han quedado sobre la mesa de la entrada; en el peor, están puestas al otro lado de la cerradura, bloqueando por completo la apertura.

Estos imprevistos nunca llegan en buen momento, a menudo ocurren de camino al trabajo, cuando tienes que recoger a los niños o incluso en mitad de la noche. Y entonces no queda otra alternativa que recurrir a un cerrajero de urgencia, con la incertidumbre añadida de cuánto costará la factura final.

Una desesperación muy cara

Quedarse fuera de casa con las llaves dentro es una de esas situaciones desesperantes que pueden convertir un día normal en un auténtico dolor de cabeza. Para muchos, la solución pasa por llamar a un cerrajero y asumir una factura que en ocasiones supera con creces los 200 euros.

Sin embargo, Àlex, un joven cerrajero de El Bages que triunfa en TikTok con su cuenta @alex.elserralles ha demostrado que con conocimiento y oficio, abrir una puerta puede ser cuestión de segundos y mucho más barato de lo que se piensa.

Un caso real

En uno de sus últimos vídeos, el profesional comparte un aviso de urgencia recibido por una clienta que había dejado las llaves dentro de casa. Tras ver una fotografía de la puerta, Àlex asegura que, si no está demasiado ajustada, podría abrirla en apenas 15 o 20 segundos usando un simple "golpe de tarjeta".

Con cronómetro en mano, el profesional no se equivocaba y junto a un compañero que graba la escena y en solo 10,02 segundos Alex abre la puerta sin problema y sin apenas manipularla o dejar rasguño alguno.

Con ironía, el cerrajero sentencia: “Tardo más en bajar el ascensor que en abrir la puerta, es lo que hay”. El precio por este servicio, según aclara, es de 50 euros en días laborables, una tarifa que muchos usuarios han calificado de "más que razonable".

Se paga el conocimiento

El propio Àlex añade en tono humorístico: “Abrir la puerta es gratuito, los 50 euros son para saber cómo se abre la puerta en 15 segundos”. La publicación no tardó en hacerse viral, acumulando casi 900 comentarios. La mayoría coincide en que lo que cobra este cerrajero es justo, especialmente teniendo en cuenta la rapidez y la ausencia de daños en la cerradura.

La mayoría aplaude la profesionalidad y la transparencia del joven, “¿A quién le parece caro 50 euros? Se desplaza y te soluciona un problema enorme sin destrozar nada. Eso es lo que vale la tranquilidad”, comenta un usuario. Otros aprovechan para contar sus malas experiencias con precios desorbitados: “A mí me cobraron 350 euros un domingo por la mañana por lo mismo”.