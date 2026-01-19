Blue Monday, ¿el día más triste del año u otro sin más?: la calle opina

Salimos a las calles de Madrid para preguntar qué es lo que más rabia le da a la gente de los lunes y por qué dicen que este es el más triste. "Es una campaña más, como el Black Friday, nos venderán cosas para que compremos más", dice uno. "Para mí todos los días son iguales, no hay nada en especial", asegura otro.
