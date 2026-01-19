Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Blue Monday, ¿el día más triste del año u otro sin más?: la calle opina
Salimos a las calles de Madrid para preguntar qué es lo que más rabia le da a la gente de los lunes y por qué dicen que este es el más triste. "Es una campaña más, como el Black Friday, nos venderán cosas para que compremos más", dice uno. "Para mí todos los días son iguales, no hay nada en especial", asegura otro. 

Sin embargo y pese al pesimismo que rodea este día, para muchos el lunes lo afrontan con la ilusión de un nuevo comienzo. "Me encantan los lunes, es como volver a empezar la rutina", afirman algunos de los preguntados. "Hace tiempo que me hacen ilusión, es cuando quedo a jugar a las cartas con mis amigas", dice entrañablemente una jubilada. 

​Otros incluso ni trabajan ni tienen clase este día. "Va a ser un Blue Monday increíble", nos cuentan. 

