Juan Roig pone fecha a la llegada a todas las tiendas de Mercadona del mayor éxito de los últimos años de la compañía

La cadena de supermercados Mercadona quiere que uno de sus mayores éxitos recientes llegue a todas sus tiendas. Su presidente, Juan Roig, ha confirmado este martes que la compañía prevé que todas las tiendas cuenten con la sección 'Listo para Comer' antes de 2033, dentro del despliegue del llamado modelo 'tienda 9'. El anuncio se produjo durante la presentación de resultados de la empresa correspondientes a 2025, un ejercicio en el que la compañía volvió a crecer con fuerza.

La sección de platos preparados de Mercadona ya está presente en más de 1.100 supermercados en España y Portugal y se ha consolidado como uno de los pilares de la cadena. Solo en 2025, este servicio creció un 20% y alcanzó cerca de 3.000 millones de euros de facturación, lo que supone el 7,16% de las ventas totales de la compañía.

El 'Listo para Comer', uno de los mayores éxitos de Mercadona



Cuando Mercadona lanzó el servicio 'Listo para Comer' hace unos años, la idea era sencilla: ofrecer platos preparados listos para llevar, desde croquetas o tortillas hasta arroces, pasta o pollo asado. La apuesta ha terminado convirtiéndose en una de las señas de identidad de la cadena valenciana.

El crecimiento de esta sección refleja un cambio en los hábitos de consumo. Cada vez más clientes buscan comida rápida, pero de supermercado, con precios moderados y sin necesidad de cocinar en casa. Mercadona ha aprovechado esa tendencia para expandir el servicio progresivamente.

Hoy en día, más de 1.100 establecimientos ya cuentan con esta zona específica dentro de la tienda. El objetivo de la empresa es seguir ampliándola en los próximos años hasta cubrir toda su red de supermercados, algo que se logrará con la implantación completa del modelo de tienda que la compañía denomina 'tienda 9'.

Resultados récord para Mercadona en 2025



El anuncio sobre el futuro del 'Listo para Comer' llega en un momento especialmente positivo para la empresa. Mercadona cerró 2025 con un beneficio neto de 1.729 millones de euros, lo que supone un aumento del 24,9% respecto al año anterior.

Las ventas también crecieron con fuerza. La cadena valenciana registró 41.900 millones de euros de facturación, un 8% más que en 2024. Con estas cifras, Mercadona consolida su liderazgo en el mercado de supermercados en España.

Además, la empresa ha logrado aumentar su cuota de mercado hasta el 28,5%, lo que representa 0,6 puntos porcentuales más que el año anterior. Es decir, prácticamente uno de cada tres euros gastados en supermercados en España pasa por Mercadona.

Más empleo y salarios en la compañía



El crecimiento del negocio también se ha trasladado al empleo. Durante 2025, Mercadona creó 5.000 nuevos puestos de trabajo, elevando su plantilla total hasta 115.000 trabajadores entre España y Portugal.

Uno de los aspectos que la compañía suele destacar es su política salarial. Según los datos presentados, el salario medio neto alcanza los 2.200 euros mensuales para el 71% de la plantilla, una cifra que se aplica a los trabajadores con al menos cuatro años de antigüedad en la empresa.

La expansión del 'Listo para Comer' encaja dentro de la evolución del modelo de supermercado que Mercadona lleva años desarrollando. Con este plan, la compañía pretende unificar el modelo de tienda en toda su red y reforzar servicios que han demostrado atraer a los consumidores.