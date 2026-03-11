Enseña el grafiti que han escrito de Pedro Sánchez en una pared de Copenhague: lo compara con las pegatinas que se han visto 

El nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue provocando multitud de reacciones a nivel internacional después de que se posicionara como el principal opositor a, presidente estadounidense, Donald Trump, por la guerra que ha iniciado junto a Israel contra Irán.

España ha dejado clara su postura con el presidente del Gobierno pronunciando un alto y claro "no a la guerra" y vetando el uso de las bases de Morón y Rota a los estadounidenses con fines ofensivos para la guerra.

A la multitud de publicaciones y columnas escritas en medios de comunicación de todo el mundo y opiniones vertidas en redes sociales como X (la antigua Twitter), ahora se ha sumado la pintada que han hecho una fachada de un edificio en Copenhague, la capital de Dinamarca.

Ha sido el tuitero @ToniVanhol, que tiene más de 1.500 seguidores, el que ha difundido las fotos del apoyo que han dado al dirigente español desde Copenhague. Además, lo ha comparado con las pegatinas que se han ido colocando por la ciudad.

En la imagen del grafiti se puede leer en grande el nombre de "Pedro Sánchez", mientras que en la segunda se puede leer en inglés con letras blancas sobre fondo rojo el siguiente mensaje: "Estadounidenses, volved a casa, vuestro hogar es un desorden".

El tuit de @ToniVanhol se ha hecho viral con más de 32.000 reproducciones en pocas horas y ha recibido más de un millar de me gusta.

Tensión Dinamarca-Estados Unidos

El país nórdico también se ha visto implicado en una tensión en este año cuando Donald Trump amenazó con conquistar Groenlandia, días después de que empezara el año con la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump escribió en su propia red social que "EE.UU. necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional", ya que es "vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", en referencia a su proyecto de sistema de defensa antimisiles. "La OTAN debería liderar el camino para que la tengamos", sentenció, llegando a amenazar con aranceles que luego eliminó.

Otras opiniones internacionales

Este miércoles, el prestigioso medio estadounidense Bloomberg dedicó un artículo para hablar de Sánchez, al que igual que muchos otros medios de comunicación ha comentado que "se ha destacado entre los líderes europeos por su disposición a enfrentarse al presidente estadounidense".

"Sánchez pareció dispuesto a desmentir a Trump", afirmaron también. Además, recogieron las palabras de Sánchez diciendo que España "no va a ser cómplice de algo perjudicial para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a represalias".

Además, Bloomberg también apuntó que detrás de estas decisiones de Sánchez hay un "elemento de posicionamiento político" para lograr ganar las elecciones del año 2027 en España.