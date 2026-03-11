Un vídeo desvela el truco de una cajera de Mercadona para abrir las bolsas de plástico, pero los comentarios han desatado un debate nacional

Entrada de un Mercadona, en una imagen de archivo.

Abrir las bolsas de plástico del supermercado puede convertirse en una pequeña batalla cotidiana. A veces se pegan, otras no se separan fácilmente y muchas personas terminan frotándolas, soplando o intentando encontrar la esquina correcta durante varios segundos.

Ahora, un vídeo que circula por redes sociales ha revelado el truco que utiliza una cajera de Mercadona para abrirlas rápidamente. Lo que parecía un gesto sencillo ha terminado generando miles de reacciones y un inesperado debate en internet.

En el vídeo, grabado desde la zona de cajas y sin mostrar el rostro de la trabajadora, se escucha a una persona explicar el procedimiento mientras muestra la bolsa.

"El truco de Mercadona, mira… mira para abrir esto que nadie sabe", dice mientras estira ligeramente la parte superior de la bolsa.

El gesto es simple. La cajera estira el plástico y señala uno de los pequeños picos del borde superior. "¿Lo ves? Es el que tú tiras", explica antes de separar fácilmente las dos capas del plástico.

La bolsa se abre en segundos, sin necesidad de frotar ni humedecer los dedos.

Un truco muy conocido… para algunos

El vídeo ha sorprendido a muchos usuarios que aseguran haber estado luchando con las bolsas del supermercado durante años sin saber cómo abrirlas correctamente.

Pero al mismo tiempo ha provocado una avalancha de comentarios de personas que afirman que ese método es algo básico.

En redes sociales se repite una misma reacción: quienes dicen que el truco es obvio frente a quienes aseguran que nunca lo habían visto. "Llevo toda la vida peleándome con las bolsas y nadie me había dicho esto", comenta un usuario.

Otros, en cambio, responden con cierta ironía: "¿En serio hay gente que no sabía esto?". Ese choque de reacciones ha convertido un gesto aparentemente trivial en un pequeño fenómeno viral.

El secreto está en el diseño de la bolsa

En realidad, el truco tiene una explicación sencilla. Las bolsas de plástico están formadas por dos capas muy finas que quedan prácticamente pegadas entre sí cuando se almacenan. Los pequeños picos o esquinas superiores están diseñados precisamente para facilitar la separación.

Quienes trabajan en supermercados, acostumbrados a manipular cientos de bolsas cada día, aprenden rápidamente a identificar ese punto y tirar de él.

Por eso para los empleados suele ser un gesto automático que apenas requiere un segundo. Para muchos clientes, sin embargo, ese pequeño detalle pasa desapercibido.

Más que un truco: un debate cotidiano

Como suele ocurrir con los vídeos virales que muestran trucos cotidianos, la conversación en redes ha ido mucho más allá de la técnica.

Muchos usuarios han aprovechado los comentarios para debatir sobre las propias bolsas de plástico.

Algunos aseguran que las bolsas actuales son más difíciles de abrir que las de hace años, mientras que otros critican el uso de plástico en los supermercados y defienden llevar bolsas reutilizables.

También hay quienes apuntan que este tipo de detalles forman parte del conocimiento práctico que adquieren los trabajadores en su día a día. "Las cajeras saben mil trucos que los clientes no vemos", comentaba otro usuario.

Un gesto pequeño que todo el mundo reconoce

Quizá por eso el vídeo ha conectado con tanta gente. No muestra algo espectacular ni una gran novedad tecnológica. Simplemente revela un pequeño gesto cotidiano que millones de personas repiten cada vez que hacen la compra.

Y, como ocurre a menudo con estos descubrimientos aparentemente simples, muchos han reaccionado con la misma mezcla de sorpresa y humor. "¿Será posible?", se escucha decir al final del vídeo entre risas.

Para algunos era un truco evidente. Para otros, un descubrimiento tardío. Pero para todos, una escena muy reconocible del día a día en el supermercado.