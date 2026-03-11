La familia de Robe Iniesta denuncia "faltas de respeto" en relación al uso de la imagen del artista: "Un circo de los horrores"

El pasado 10 de diciembre, el mundo del rock español dio un vuelco: Robe Iniesta fallecía a los 63 años. El que fuera líder de Extremoduro, considerado uno de los referentes tanto del rock español como de la música y la poesía en nuestro país, despertó una oleada de homenajes, referencias y recuerdos por parte de sus seguidores.

Estos homenajes siguen hoy en día, aunque no todo están siendo del todo respetuosos con la familia. Así lo han denunciado sus amigos, familiares y allegados en un comunicado publicado tanto en las redes sociales de Iniesta como en las de Extremoduro.

"Desde nuestro más profundo sentimiento queremos reconocer y agradecer el apoyo que estamos recibiendo desde tantos lugares y de tantas maneras durante estas semanas tan tristes. También queremos dar las gracias por todos los homenajes que estáis realizando en honor a Robe", comienzan diciendo en su comunicado, donde recuerdan que respetan "todo tipo de manifestación artística, siempre que sea respetuosa, que no perjudique a la familia y que no tenga ánimo de lucro".

No obstante, en sus palabras dejan claro que no ha sido así en todas las situaciones que han vivido. "Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele, duele, duele mucho... y muy adentro. A veces hay situaciones que no terminan bien precisamente por esa falta de sensibilidad y por el atrevimiento de pasar por encima del dolor de familiares y amigos", señalan.

Aunque no aclaran lo ocurrido, sí dejan claro que se trata de una intervención realizada en Plasencia: "Hay que entender que en una ciudad pequeña viven muchos familiares, muchos amigos y mucha gente que quería a Robe y que está pasando un duelo personal. Encontrarse por la calle con algo que duele y ofende puede afectar profundamente a muchas personas".

"Si a todos os conmueve la muerte de Robe, imaginad lo que significa para nosotros. Por favor, sed un poco responsables y poneos en nuestra piel. Nosotros os entendemos y nos gustaría ser entendidos", enfatizan.

Antes de concluir su texto, lanzan una pulla al responsable de esta iniciativa. "Y si alguien quiere montar un circo de los horrores, que haga un casting a su alrededor más cercano: seguro que encontrará a alguien", han concluido antes de volver a agradecer el apoyo y cariño de los seguidores del artista.

Una procesión con el Robe de 'Yo, minoría absoluta'

Aunque no han detallado cuál ha sido el supuesto homenaje que ha provocado el malestar de la familia y amigos en pleno duelo. Todo apunta a que se trata de una especie de procesión que tuvo lugar el pasado sábado en Plasencia en la que se paseó por el casco histórico de la ciudad una escultura a cargo del escultor Antonio Morán, en la que se recreaba la imagen de Iniesta en la portada del disco de Extremoduro Yo, minoría absoluta.

En ella, Iniesta aparecía como una suerte de Jesucristo resucitado con dos cartucheras con revólveres a los lados. Según los medios locales, esta escultura recorrió, como si de un paso de Semana Santa se tratase, zonas céntricas de Plasencia como la Puerta del Sol, la calle del Sol y la Plaza Mayor, para acabar ubicándose en una especie de altar.

En él se colocaron flores amarillas y carteles con algunas de sus letras como "Buitre no come alpiste" o "Iros todos a tomar por culo".

A lo largo de su recorrido, se produjo un encontronazo con familiares de Iniesta que sería el inicio de este malestar. El escultor, Alberto Morán, ha dejado claro a El Periódico de Extremadura que su intención desde el inicio era hacer un homenaje a Robe "desde el respeto y la admiración". "En ningún momento he tenido la intención de causar daño o malestar a la familia ni a la memoria de Robe", ha matizado.

Según ha detallado al citado medio, actualmente se encuentra "consternado por el desarrollo de los acontecimientos y por cómo se lo ha tomado la familia". "Tanto la escultura como el homenaje lo he hecho desde el corazón", ha recalcado.