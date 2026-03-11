Preguntan a Nacho Abad si es "facha": su respuesta deja entrever a qué partido ha votado en alguna ocasión

El periodista Nacho Abad, presentador de En boca de todos en Cuatro, es uno de los comunicadores con mayor foco mediático. En las últimas semanas ha sido protagonista en redes sociales, donde le han acusado de ser "facha", entre otros descalificativos.

Por esta cuestión le ha preguntado Álex Fidalgo en su podcast Lo que tú digas. El periodista le ha preguntado directamente si es "facha", y Nacho Abad ha dado una respuesta que va más allá de un simple "sí" o el "no".

"Ahora soy facha porque critico a los socialistas, entonces cuando criticaba a Mazón y pedía la dimisión de Mazón, ¿Qué era? ¿Era rojo?", se ha defendido el periodista de Mediaset.

Seguidamente, Nacho Abad ha ahondado sobre este punto para intentar desmontar los argumentos de quienes les acusan de ser de derechas. "Si a mí me intentan englobar en la derecha porque critico a un gobierno socialista, ¿si critico al PP el día de mañana si gobierna, seré socialista? ¿Seré zurdo? ¿Seré comunista?", se ha preguntado.

"Reivindico el centro"

Lejos de dar una respuesta clara, Nacho Abad ha dicho que le intentan "encasillar", pero él no quiere que le encasille "nadie". "Yo reivindico el centro y estar en el centro e intentar ser justo", ha explicado en Lo que tú digas.

Y para explicar su punto de vista, ha puesto un ejemplo de cómo entiende él la labor del periodista objetivo. "Justo es: ¿Pedro Sánchez ha hecho algo bien?, oye, pues muy bien, lo decimos. ¿Pedro Sánchez ha hecho algo mal? Oye, muy bien, lo decimos".

Para Nacho Abad, la forma correcta de abordar la información política se basa en la imparcialidad. "Hay que decir las cosas buenas y las cosas malas", ha argumentado, matizando a su vez que eso no le hace "ni de izquierdas ni de derechas".

Su postura, lejos de ser clara, sí puede dar alguna pista de a qué partido ha votado en alguna ocasión. Teniendo en cuenta que el periodista reivindica el "centro", se puede pensar que Nacho Abad en alguna ocasión pudo haber votado a Ciudadanos.

El partido de Albert Rivera, en sus inicios, se definía como una formación política de centro, que bebía de ambos lados del espectro político. Hoy, Ciudadanos no tiene representación en el Congreso y su influencia en la política nacional es mínima.