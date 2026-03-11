Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro (Burgos)

Estado en el que ha quedado el edificio incendiado en Miranda de Ebro (Burgos), el 11 de marzo de 2026.

Tres personas han fallecido esta noche a consecuencia de un incendio en una vivienda de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro (una población de 36.622 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística), mientras que otras cinco, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, han tenido que ser evacuados al hospital, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales y del servicio de emergencias 1-1-2.

El incendio se ha producido sobre las 22.44 horas en una casa que se encuentra en el centro de la localidad burgalesa, en la calle Fuente, detrás del Ayuntamiento. Según El Correo, el fuego podría haberse iniciado en unos colchones acumulados en el portal del bloque.

Hasta el lugar de los hechos, en el centro del municipio, se han desplazado efectivos de Policía Local de Miranda de Ebro, de la Policía Nacional, los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía dos soporte vital avanzados, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de primaria.

Además, acuden al lugar una UVI móvil de la Rioja y otra de Álava y se da aviso del incidente al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

En el lugar, el personal de Sacyl atiende a siete personas, dos fallecen en el lugar y otras cinco son trasladas aunque una de las trasladadas fallece posteriormente en el hospital.

Las personas trasladadas por Sacyl una mujer de 30 años que es evacuada en UVI móvil, un niño de 11 y una niña de 7 que son trasladados en ambulancia soporte vital básico, una mujer de 58 años que la traslada una ambulancia soporte vital básico y una mujer de 23 que es evacuada en UVI móvil. Uno de los fallecidos perdió la vida en el traslado al hospital.